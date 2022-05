Descubren un gigantesco bosque en el interior de una montaña: cómo se formó

Cómo se forman estas cuevas

Un equipo de científicos chinos ha descubierto un bosque gigante dentro de una montaña. El bosque tiene 192 metros de profundidad, según la agencia de noticias Xinhua, lo suficientemente profundo como para tragarse el Gateway Arch de St. Louis.Un equipo de espeleólogos y espeleólogos hizo rappel en el sumidero el 6 de mayo y descubrió que hay tres entradas a la cueva en el abismo, así como árboles antiguos de 40 metros de altura, estirando sus ramas hacia la luz del sol que se filtra a través la entrada del sumidero, indica Science Alert."Estas son buenas noticias", dijo George Veni, director ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación de Cuevas y Karst (NCKRI) en los EE. UU. y experto internacional en cuevas.Veni no participó en la exploración de la cueva, pero la organización que lo fue, el Instituto de Geología Karst del Servicio Geológico de China, es el instituto hermano de NCKRI.El descubrimiento no es una sorpresa, dijo Veni a WordsSideKick.com, porque el sur de China alberga una topografía kárstica, un paisaje propenso a sumideros dramáticos y cuevas de otro mundo, dice Science Alert.Los paisajes kársticos se forman principalmente por la disolución del lecho rocoso, dijo Veni. El agua de lluvia, que es ligeramente ácida, recoge dióxido de carbono a medida que corre por el suelo, volviéndose más ácida. Luego gotea, se precipita y fluye a través de las grietas en el lecho rocoso, ensanchándolas lentamente en túneles y vacíos.Con el tiempo, si la cámara de una cueva se vuelve lo suficientemente grande, el techo puede colapsar gradualmente, abriendo enormes sumideros.El nuevo descubrimiento tuvo lugar en la región autónoma de Guangxi Zhuang, cerca de la aldea de Ping'e en el condado de Leye, según Xinhua. Guangxi es conocida por sus fabulosas formaciones kársticas, que van desde sumideros hasta pilares de roca y puentes naturales, y le han valido a la región la designación de patrimonio mundial de la UNESCO.El interior del sumidero tiene 306 metros de largo y 150 metros de ancho, dijo a Xinhua Zhang Yuanhai, ingeniero senior del Instituto de Geología Karst, indica Science Alert.La palabra en mandarín para estos enormes sumideros es "tiankeng", o "pozo celestial", y el fondo del sumidero realmente parecía otro mundo.Chen Lixin, quien dirigió el equipo de expedición a la cueva, dijo a Xinhua que la densa maleza en el suelo del sumidero era tan alta como los hombros de una persona. Las cuevas kársticas y los sumideros pueden proporcionar un oasis para la vida, dijo Veni."No me sorprendería saber que hay especies encontradas en estas cuevas que nunca antes habían sido reportadas o descritas por la ciencia", dijo Lixin, indica Science Alert.Los sumideros y las cuevas no solo ofrecen refugio para la vida, sino que también son un conducto hacia los acuíferos o depósitos profundos de agua subterránea. Los acuíferos kársticos proporcionan la fuente de agua única o principal para 700 millones de personas en todo el mundo, dijo Veni. Pero son fácilmente accesibles y drenados, o contaminados."Los acuíferos kársticos son los únicos tipos de acuíferos que se pueden contaminar con desechos sólidos", dijo Veni. "He sacado baterías de automóviles y carrocerías de automóviles y barriles de Dios sabe qué y botellas de Dios sabe qué de la corriente activa de la cueva".El nuevo descubrimiento eleva a 30 el número de sumideros en el condado de Leye, según