Francisco demandó "una gran inversión educativa" en las universidades

El papa Francisco destacó hoy la "gran responsabilidad" de las universidades ante la pospandemia de coronavirus y la guerra y demandó "una gran inversión educativa" para hacer frente a esos desafíos.



"Las universidades, en este particular momento histórico, tienen encomendada una tarea de gran responsabilidad", planteó este lunes el pontífice al recibir en el Vaticano a una delegación de rectores de la región Lacio de Italia.



"Los años de la pandemia, la expansión en Europa de la tercera guerra mundial en pedazos, la cuestión ambiental global, el crecimiento de las desigualdades, nos desafían de una manera sin precedentes y acelerada", enmarcó Jorge Bergoglio.



Para el Papa, estos hechos suponen "un reto que tiene una fuerte implicación cultural, intelectual y moral".



"Este escenario se presenta ante las generaciones más jóvenes, y se corre el riesgo de generar un clima de desánimo y desconcierto, de pérdida de confianza", lamentó Francisco.



De todos modos, el Papa se mostró optimista y planteó que "los jóvenes nos recuerdan nuestras responsabilidades. Entonces este es el tiempo para una gran inversión educativa", reclamó.



De frente a los rectores universitarios, el Papa les pidió que "nunca les falte el esfuerzo de escuchar, a los alumnos y a las alumnas, a los compañeros y a las compañeras; escuchar la realidad social e institucional, la cercana y la global, porque la universidad no tiene fronteras".



"El conocimiento, la investigación, el diálogo, la confrontación no pueden sino superar todas las barreras y ser en todos los ámbitos", los convocó.