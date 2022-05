Por técnica del ADN ambiental hallan tortuga marina perdida desde hace 25 años

Los científicos aseguraron que esta nueva técnica "revoluciona la forma en que se rastrea y localizan animales tanto acuáticos como terrestres".



Las muestras de agua tomadas de la parte baja del río Burdekin por un equipo de investigadores de la Universidad James Cook confirmaron la presencia de la tortuga de Irwin en muchos sitios a lo largo de ese río, precisó la agencia DPA.



Esta especie fue descubierta por Steve Irwin, zoólogo conocido como el cazador de cocodrilos, y su padre Bob Irwin a principios de la década del 90 y tiene la particularidad de ser una especie de agua dulce que utiliza su cloaca para respirar bajo el agua.



"Hasta este redescubrimiento, no teníamos ningún registro formal para demostrar que la tortuga de Irwin todavía vivía en la parte baja del río Burdekin, y ese río ha cambiado mucho desde la construcción de la presa de las cataratas Burdekin", dijo Damien Burrows, director del Centro de Investigación de Aguas Tropicales y Ecosistemas Acuáticos (TropWATE).



Los hallazgos se publicaron esta semana en la revista BMC Ecology and Evolution luego de dos años de investigación que comprenden tres períodos separados durante 2020 y 2021 y en donde se analizaron 37 sitios en las tres cuencas de los ríos.



"Fue difícil tomar muestras de la tortuga de Irwin porque solo viven en lugares donde hay cocodrilos o en afluentes de tierras altas a los que es muy difícil acceder", afirmó el científico.



A partir de este hallazgo, el propio ADN se puede extraer y amplificar directamente de muestras ambientales como suelo, sedimentos y agua sin tener que capturar el organismo objetivo.



"No sabemos nada sobre la demografía de esta población, pero el hecho de que hayamos encontrado su ADN ahora, a pesar de que la presa se construyó en la década de 1980, podría indicar que las tortugas adultas de Irwin pueden sobrevivir en estas condiciones de agua más turbia.



Fuente: Télam