Un turista murió tras saltar de un acantilado: su pareja filmó el momento

Un turista de 31 años y nacionalidad holandesa falleció este jueves después de golpearse con las rocas al lanzarse al mar desde un acantilado en los islotes de las Islas Malgrats, en el municipio mallorquín de Calvià.La pareja del desafortunado turista fallecido se encontraba grabando la escena con un teléfono móvil desde una embarcación que habían alquilado para navegar por la zona. Al saltar, el hombre golpea con una roca instantes antes de llegar al agua.El cuerpo de la víctima mortal ha sido localizado por los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil en el fondo de mar y horas más tarde, debido a la profundidad en la que se encontraba, pudieron extraerlo, de acuerdo a información publicada por el diario Última Hora. El malogrado temerario se lanzó entonces desde el alto acantilado, pero al parecer se dio cuenta de que su salto no iba a superar las afiladas y dentadas rocas de abajo, con las que chocó fuertemente antes de estrellarse en el agua mientras lanzaba un grito aterrador.Otra imprudencia mortalLa de este jueves no fue la única tragedia ocurrida en las últimas horas en España. Un hombre de nacionalidad británica de 34 años se movía imprudentemente durante la mañana de este jueves agarrado al otro lado de la barandilla del balcón, de una parte a otra, en la séptima planta del hotel South Beach de Magaluf. En un momento dado, la víctima se suelta y se precipita al vacío hacia una muerte segura.Según el relato del Diario de Mallorca los testigos llamaron de inmediato a los servicios de emergencia para que atendieran a la víctima. Las asistencias sanitarias del Ib-salut acudieron en una UVI móvil, pero solo pudieron certificar su defunción. También se movilizaron agentes de la Policía Local de Calvià y efectivos la Guardia Civil para realizar los peritajes correspondientes.Los peritos de la Policía Judicial comenzaron a investigar en profundidad el caso que conmocionó a los turistas de Magaluf, uno de los centros de mayores excesos de España durante la época de vacaciones. Los primeros testimonios hacían referencia al “comportamiento extraño” de este individuo en el balcón completamente fuera de sí antes de caer hacia el vacío con destino mortal.El fallecimiento del turista fue comunicado al juzgado de guardia de Palma. El juez ordenó el levantamiento del cadáver y el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia, señaló el diario local.Es una actividad que se practica en algunas zonas turísticas y que implican una alta peligrosidad. Enjunio de 2019, Infobae informaba sobre tres turistas extranjeros que cayeron de los balcones de sus hoteles en los últimos días en el archipiélago español de Baleares. En aquella oportunidad también murió un ciudadano británico que murió.Las caídas de turistas desde los balcones tienen lugar todos los años en las Baleares y otros lugares turísticos de las costas españolas. Algunas son accidentales mientras que otras son producto del “balconing”, una práctica extremadamente peligrosa que consiste en saltar intencionadamente desde un balcón a una piscina, o a otro balcón.Durante el verano de 2018, seis turistas murieron tras caer de edificios de gran altura en Mallorca, en una de las temporadas más trágicas. Los protagonistas, casi en su totalidad, son turistas extranjeros, que beben en exceso. El Ministerio británico de Exteriores mantiene en su página web una sección reservada a estas caídas, donde pide no “tomar riesgos innecesarios (…) particularmente si se encuentra bajo la influencia del alcohol o las drogas”.Durante los veranos de 2020 y 2021 esta actividad estuvo más calma debido a las restricciones de la pandemia. Sin embargo, al parecer retornó con todo.