Chile: periodista murió baleada cuando cubría enfrentamientos en una marcha

La periodista Francisca Sandoval, quien recibió un disparo de bala mientras cubría los incidentes en una marcha del Día del Trabajador en Santiago, Chile, falleció este jueves tras permanecer 12 días hospitalizada con una grave herida cerebral, informó un médico del Hospital de Urgencia Asistencia Pública.



Sandoval, de 30 años, y que trabajaba para el medio comunitario Señal 3 de La Victoria, fue una de las tres personas heridas de bala durante los violentos enfrentamientos que ocurrieron en la capital chilena en paralelo a una manifestación gremial organizada el Día del Trabajador.



A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gabriel Boric repudió el ataque y afirmó que “la violencia perjudica la democracia y daña familias irreparablemente. Nuestro compromiso es con la seguridad y la justicia, y no descansaremos en ese afán”.



“Mi sentido pésame y abrazo a la familia de Francisca Sandoval, víctima inocente de delincuentes. No permitiremos impunidad”, añadió el jefe de Estado.



El médico Daniel Rodríguez, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, informó a la prensa que Sandoval “murió minutos antes de las 11 de la mañana este jueves, luego de 12 días en extrema gravedad”. Explicó que la joven periodista había recibido el disparo en el rostro y tuvo una lesión “muy agresiva”, que le provocó una hemorragia cerebral y un cuadro médico que pese a una cirugía para aliviar su situación no pudo superar. El hecho Durante la marcha del 1° de mayo convocada por la Central Clasista de Trabajadores en el municipio de Estación Central en Santiago, se registraron fuertes incidentes con manifestantes que encendieron barricadas, algunos ingresaron a locales comerciales y se enfrentaron con comerciantes.



En medio de esas riñas ocurridas en el barrio Meiggs, muy concurrido por tener tiendas mayoristas de todo tipo y productos chinos, rodeado de estaciones de tren y omnibuses al resto del país, un grupo de vendedores ambulantes -hoy controlado por mafias que alquilan sectores de la calle- salió a enfrentar a los manifestantes con disparos que impactaron contra tres personas, pero fue Sandoval quien se llevó la peor parte.



”Francisca no se nos fue. La asesinaron. A través de estas palabras confirmamos el fallecimiento de nuestra querida Fran. Te extrañaremos y haremos todo lo posible para encontrar la verdad”, declaró el medio Señal 3 La Victoria en un comunicado.



La semana pasada fueron detenidos tres autores de los disparos y quedó preso bajo cargos que en ese momento fueron caratulados como homicidio frustrado y portación ilegal de armas el único imputado por el disparo a la periodista.



”Chile está viviendo el peor momento en seguridad desde el retorno a la democracia”, indicó el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. En un clima de hostilidad generalizada se mezclan actos vandálicos en medio de protestas sociales, aumento de grupos narcos en sectores pobres del país y mayor presencia de armas de fuego sin portación legal entre civiles.