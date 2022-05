Pasajero aterrizó un avión sin tener ninguna experiencia de vuelo

La incertidumbre

Después del aterrizaje

La tensión está, literalmente, en el aire: la preocupación y estrés se sienten en cada segundo de la llamada ocurrida en el mediodía del martes.De un lado, estádesde una torre de control en Florida. Del otro,que tomó el mando de"Tengo una situación muy seria aquí (a bordo)", dice el hombre, cuya identidad no fue revelada. Tampoco trascendieron detalles sobre quiénes viajaban a bordo ni qué le pasó al verdadero piloto.Datos del sitiomuestran que el vuelo había partido de Marsh Harbour, en Bahamas, casi una hora y media antes de la comunicación con la torre.Tras el primer contacto, el controlador de vuelos, identificado por la televisora localcomo Robert Morgan, trata de ubicar la aeronave como paso inicial para la ayuda."¿Cuál es tu posición?", le dice, según se escuha en la grabación de la llamada en el sitio"No tengo idea", responde el pasajero.Luego agrega que puede ver la costa de Florida al frente, pero que realmente no sabe dónde está.Después de unos agónicos minutos, el pasajero vuelve a preguntar:"Chicos, ¿me han localizado? Ni siquiera puedo lograr que mi pantalla de navegación se encienda (…) ¿Tienen alguna idea sobre eso?", dice.Morgan, quien es también instructor de vuelo, le da una clase apresurada de introducción a la aeronáutica: le indica que "mantenga las alas niveladas" y que "solo intente seguir la costa, ya sea hacia el norte o hacia el sur".El informe del incidente de la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach indica que a las 12:27 pm hora local del martes la policía recibió una notificación de queEl avión fue finalmente localizado unos 10 kilómetros al suroeste del Aeropuerto Internacional de Palm Beach.Para entonces faltaba la parte más complicada del proceso:Y había otro problema: según contó a, Morgan nunca había volado este modelo de Cessna, por lo que se le hacía más complicado instruir al hombre sobre cómo aterrizarlo.El controlador dijo que buscó una imagen del diseño del panel de instrumentos de ese tipo de avión y comenzó a guiar a su improvisado estudiante en la emergencia.Decidió guiarlo hasta el aeropuerto internacional, según contó, porque es más grande y tiene una pista de aterrizaje mayor, lo que facilitaría la hercúlea tarea del piloto-pasajero."Trata de mantener las alas niveladas y ve si puedes comenzar a descender. Empuja los controles hacia adelante y desciende a un ritmo muy lento", se le escucha decir en el audio.Un video obtenido por la televisora localmuestraSegún Morgan, si tuviera que evaluar la forma en la que el hombre lo hizo, le daría una calificación de 10 sobre 10.Morgan contó que después del aterrizaje sintió ganas de llorar., dijo a la televisora.El controlador cuenta que fue hasta la pista y abrazó a su "estudiante"."Fue un momento emotivo. Me dijo que solo quería volver a casa con su esposa embarazada", recordó Morgan.En otras grabaciones posteriores al aterrizaje del sitiose escucha que incluso algunos pilotos profesionales quedaron impresionados por lo sucedido.se oye decir a un operador de la torre a un piloto de American Airlines que esperaba para despegar."¿Has dicho que los pasajeros aterrizaron el avión?", preguntó atónito el comandante."Oh, Dios mío., agregó.