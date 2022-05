La Corte de Estados Unidos prepara la anulación de la despenalización de aborto

La Corte Suprema de Estados Unidos está preparando el fallo que eliminaría al aborto legal en ese país. La novedad tomó estado público por la filtración del borrador de una opinión mayoritaria en el tribunal que borraría casi 50 años de protecciones constitucionales.



El borrador de 98 páginas, obtenido por el sitio web Politico, fue escrito por el juez Samuel Alito y fue distribuido dentro del tribunal dominado por los conservadores, informó ese medio. La decisión de la Corte de limitar el derecho al aborto era conocida, con las incorporaciones que hizo Donald Trump hay una amplia mayoría republicana (6 a 3) en el Tribunal, pero sorprendió la radicalidad del fallo que se prepara.





El texto cita la histórica decisión del caso Roe vs Wade de 1973 que consagra el derecho al aborto como "atrozmente errónea desde el comienzo".



"Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados", escribe Alito en el documento, etiquetado como "Opinión del tribunal". "Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo".



En el caso Roe contra Wade, la Corte Suprema del país sostuvo que el acceso al aborto es un derecho constitucional de la mujer.



En una sentencia de 1992, Planned Parenthood contra Casey, la corte garantizó el derecho de la mujer a abortar hasta que el feto sea viable fuera del vientre materno, lo que suele ocurrir entre las 22 y 24 semanas de gestación.



En diciembre, al escuchar los argumentos orales sobre una ley de Mississippi que podría prohibir la mayoría de abortos después de la semana 15, la mayoría conservadora de la Corte Suprema pareció inclinarse a no solo a mantener la normativa estatal, sino a anular la decisión de Roe contra Wade.



Se espera que este cuerpo de nueve miembros, dominado por conservadores, emita una decisión en el caso de Mississippi para junio.



Politico subrayó que el documento que obtuvo es un borrador y que las opiniones podrían cambiar hasta entonces.



La filtración del texto cuando todavía se está decidiendo un caso es inédita en la historia de la Corte Suprema de Estados Unidos.



El Instituto Guttmacher, un grupo de investigación que defiende el derecho al aborto, ha dicho que es "seguro o probable" que 26 estados prohíban el aborto si la decisión Roe contra Wade es anulada.



Los estados que lo decidan podrían seguir permitiendo legalmente el aborto aunque el tribunal anule el caso Roe contra Wade.



Planned Parenthood, que opera clínicas de aborto en todo el país, dijo que el proyecto de opinión es "indignante", pero advirtió que "no es definitivo".



La reacción de los demócratas

Los demócratas condenaron enseguida el fallo filtrado. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, seguraron en un comunicado que anular Roe v Wade sería “abominable, una de las pores y más dañinas decisiones de la historia moderna” .



“Si el informe es cierto, la Corte Suprema se prepara a infligir la mayor restricción de derechos en los últimos cincuenta años, no solo a las mujeres sino a todos los estadounidenses”, dijeron.



Christie Roberts, la directora ejecutiva de la campaña senatorial demócrata, aseguró que “si el borrador es cierto, el tema del ataque republicano al acceso al aborto y el control de la natalidad por parte de la mujeres se transformará en un tema central en las elecciones de este año". “En este momento crítico, debemos expandir la mayoría demócrata en el Senado, que tiene el poder de confirmar o rechazar a los jueces de la Corte Suprema”.



“Estoy horrorizada por el aparente borrador que se filtró esta noche… esta no debería ser la opinión final de la Corte Suprema en lo que respecta al derecho al aborto”, dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Más tarde, agregó en Twitter: “Me niego a permitir que mi nueva nieta tenga que luchar por los derechos por los que han luchado y ganado varias generaciones de mujeres”.



El senador Bernie Sanders tuiteó que la noticia mostraba que “el Congreso debe aprobar una legislación que codifique Roe vs. Wade como la ley del país en este país AHORA”.



Por su parte, los republicanos se mostraron exultantes y agradecían a Donald Trump sus nombramientos conservadores en la Corte.



Todas las encuestas muestran que son minoría los estadounidenses que quieren ver revocado el derecho al aborto. En 2020, AP VoteCast encontró que el 69% de los votantes en las elecciones presidenciales opinaban que la Corte Suprema debería dejar la decisión Roe v Wade tal como está; y que solo el 29% pensaba que el tribunal debería revocar la decisión.



En su borrador, el juez Alito asegura que el tribunal no puede predecir cómo podría reaccionar el público y que no debería intentarlo. “No podemos permitir que nuestras decisiones se vean afectadas por influencias externas, como la preocupación por la reacción del público a nuestro trabajo”, afirma en el borrador filtrado.