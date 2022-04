Confirman en EEUU el primer caso de infección por gripe aviar en un humano

Una cepa altamente contagiosa de gripe aviar fue detectada en un hombre de Colorado, lo que supone el primer caso de infección en humanos confirmado en EE.UU., anunciaron este jueves las autoridades locales.



Se cree que esta cepa ha matado, probablemente, a cientos de aves y se ha propagado por la mitad de los estados del país.



El infectado es un hombre "menor de 40 años" que trabajaba en una granja comercial en Colorado y participó en el sacrificio de aves sospechosas de estar infectadas cuando estuvo directamente expuesto a la gripe H5N1, declaró el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por sus siglas en inglés), y agregó que el hombre es en gran parte asintomático y solo presenta fatiga.



"Ahora se está aislando y recibiendo el medicamento antiviral contra la influenza oseltamivir (tamiflu)", puntualizó el CDPHE.



Los expertos consideran que el riesgo para las personas es bajo, ya que los virus de la gripe H5 se propagan entre las aves silvestres y las aves de corral y, normalmente, no infectan a los humanos ni se propagan de persona a persona.



"Actualmente no hay casos conocidos de propagación del virus de la gripe H5 entre las personas. No hay otros casos humanos confirmados en Colorado o en Estados Unidos en este momento", dice el comunicado del CDPHE.



Aunque a los funcionarios de salud pública les preocupa que una mutación pueda representar una amenaza para las personas, solo se ha detectado otro caso humano en todo el mundo: una persona que criaba aves en el Reino Unido y que dio positivo por el virus en diciembre.



Si bien este virus rara vez infecta a las personas, puede ser grave cuando lo hace. Según los científicos, su tasa de mortalidad es del 60 %. (RT)