No encuentran explicación a brote de hepatitis en niños y temen epidemia

Las hepatitis agudas en niños, de las que se detectaron más de 150 casos en una decena de países, generan interrogantes en especialistas, que aún no encuentran explicación a la causa actual de la enfermedad y temen por una nueva epidemia porque "el origen de esas inflamaciones del hígado sigue siendo desconocido", anunció el Centro Europeo de Prevención y de Control de Enfermedades (ECDC).El tema surgió en Reino Unido, que cuenta con el mayor número de casos, con 114; España registró 13 casos; Dinamarca, 6; Irlanda, 5; Países Bajos, 4; Italia, 4; Francia, 2; Noruega, 2; Rumania, 1 y Bélgica, 1, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Fuera de Europa, Israel y Estados Unidos se suman a la lista con 12 y 9 casos, respectivamente.Por el momento, una causa infecciosa parece ser "lo más probable", pero no se estableció ningún vínculo común con un alimento contaminado o tóxico que pueda ser identificado, informó la ECDC."La creciente alza del número de niños afectados por una súbita hepatitis es inusual y preocupante" indicó Zania Stamataki, del Centro de Investigación sobre el Hígado y el Aparato Gastrointestinal de la Universidad de Birmingham.Una hepatitis es una inflamación del hígado, como reacción a un virus, tóxicos o enfermedades autoinmunes o genéticas, su evolución suele ser benigna y sus principales síntomas -fiebres, diarreas, dolores abdominales- se resuelven rápidamente o son débiles y, a veces, aunque no es tan habitual, pueden provocar una insuficiencia renal.El hecho de que algunas hepatitis afecten a niños de entre uno y cinco años sorprende a los especialistas así como la necesidad, en algunos casos, de trasplante.Además, no fueron detectados en ninguno de los casos los habituales virus que originan la hepatitis viral aguda (de A a E), indicaron desde el ECDC y la OMS.En tanto, entre las posibles pistas, los adenovirus fueron detectados en al menos 74 niños, de los cuales 18 adenovirus del llamado "tipo 41"."Los adenovirus son virus banales y bastantes conocidos, que provocan generalmente síntomas respiratorios (bronquitis, faringitis, etc), oculares (conjuntivitis) o problemas digestivos (gastroenteritis) y la mayoría de los humanos son infectados por estos virus antes de los cinco años", explicaron.Varios países, entre ellos Irlanda y los Países Bajos, informaron de una creciente circulación de estos adenovirus.Sin embargo, su "papel" en el desarrollo de las hepatitis no está claro y el adenovirus 41 "no es conocido como una causa de hepatitis entre los niños con buena salud", según observó la OMS.Entre las hipótesis figura la posibilidad de una relación con la Covid-19, detectada en 20 de los niños, mientas que otros 19 mostraron una coinfección de covid y adenovirus", advirtieron."Si esas hepatitis estuvieran causadas por la Covid, sería muy sorprendente que no fueran mucho más numerosas dada la fuerte circulación del Sars-Cov2", destacó Graham Cooke, especialista de enfermedades infecciosas del Imperial College de Londres.Por último, la relación con las vacunas para el coronavirus fue descartado: "la gran mayoría de los niños afectados no estaban vacunados", concluyó la OMS.