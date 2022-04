EEUU cree que con “equipamiento adecuado” Ucrania “puede ganar” la guerra

"La primera cosa para ganar es creer que se puede ganar. Y ellos están convencidos que pueden ganar", dijo Austin a periodistas al referirse a los ucranianos, reportó la agencia de noticias AFP.



"Pueden ganar si tienen buenos equipamientos, el apoyo adecuado", agregó tras la visita durante la cual los dos responsables se reunieron con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.



Blinken y Austin anunciaron una nueva ayuda militar para Kiev, directa e indirecta, por 700 millones de dólares, y el regreso progresivo de una presencia diplomática estadounidense en Ucrania, para la cual el presidente Joe Biden designó hoy a la diplomática de carrera Bridget Brink como la próxima embajadora, anunció hoy la Casa Blanca.



La diplomática, actual embajadora en Eslovaquia que domina el idioma ruso, ocupará un puesto que está oficialmente vacío desde 2019.



Brink también fue jefa de misión adjunta en las embajadas en Uzbekistán y Georgia, y estuvo destinada al principio de su carrera en Belgrado (en la entonces República Federal de Yugoslavia) y en Chipre.



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, visitó Kiev el domingo, donde se reunió con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y le comunicó que Biden iba a nombrar a Brink para el puesto.



Blinken dijo que el presidente Joe Biden tiene previsto designar en los próximos días a la actual embajadora de su país en Eslovaquia, Bridget Brink, como nueva jefa diplomática en Kiev, un cargo vacante desde 2019.



El diario The New York Times acotó hoy al respecto que "la nominación de la señora Brink pondrá fin a una dilación que, según los diplomáticos de carrera, sería desconcertante incluso en tiempos más tranquilos. La embajada de Ucrania carece de un inquilino a tiempo completo desde 2019, cuando el presidente Donald Trump destituyó sin miramientos a Marie Yovanovitch", recogió la agencia rusa Sputnik.



Por otra parte, EEUU acaba de acelerar los envíos de equipamientos militares a Ucrania con la entrega de armas pesadas, para que resista la ofensiva rusa en la parte este del país.



"Queremos ver a Rusia debilitada al punto de que no pueda hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania", dijo Austin.



"Ya perdió mucha capacidad militar, y muchas tropas, para ser franco, y quisiéramos que no pueda reconstituir rápidamente esa capacidad", agregó.



Al respecto, el embajador de Rusia en EEUU, Anatoli Antonov, reveló que el Gobierno de Vladimir Putin le envió una nota al de Biden para reclamarle que cese en el envío de armas a Ucrania.



En una entrevista concedida a la cadena de televisión rusa Rossiya 24, Antonov dijo que Washington entregará a Kiev "una cantidad enorme" de armas, lo cual "no contribuye a encontrar una solución diplomática o a resolver la situación".



"Hemos enviado una nota y hemos enfatizado que la entrega de armas a Ucrania por parte de EEUU es inaceptable. Hemos reclamado el fin de esta práctica", enfatizó el diplomático, reseñó la agencia Europa Press.



Por el contrario, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, expresó este lunes -día 61 de la guerra- su agradecimiento a EEUU por su "ayuda sin precedentes" ante la invasión rusa.



"Quiero dar las gracias personalmente y en nombre de todo el pueblo ucraniano al presidente Biden por su liderazgo a la hora de apoyar a Ucrania y por su clara posición personal", dijo Zelenski, según un comunicado publicado por la Presidencia ucraniana en su página web.



"Quiero dar las gracias a todo el pueblo estadounidense, así como al Congreso por su apoyo en ambas cámaras y de parte de ambos partidos. Lo vemos. Lo sentimos", insistió el presidente ucraniano.



Los secretarios estadounidenses de Estado, Antony Blinken, y Defensa, Lloyd Austin, llegaron ayer a Ucrania por primera vez desde el inicio de la invasión rusa.