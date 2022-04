YouTube, Instagram, TikTok: cuánto pagan y qué piden para ser “influencer”

YouTube, Facebook y TikTok

La profesionalización de las redes sociales permitió a muchos creadores de contenido convertirse en influencer, el máximo escalafón dentro del universo virtual. Para quienes sueñan con alcanzar esta etiqueta, cuales son las plataformas que mejor pagan y qué requisitos se deben cumplir.Un “influencer”, según la consultora Nielsen, es una persona con una gran habilidad para comunicar y atraer a la audiencia, además de tener una gran capacidad para generar contenidos de forma constante.El deseo de convertirse en influencer es moneda corriente entre las generaciones jóvenes. Una encuesta publicada por Morning Consult reveló que el 86% de los jóvenes entre 13 y 38 años están ansiosos por ser creadores de tiempo completo.Sin embargo, en una época donde la competencia por ser una figura de internet es cada vez más fuerte, existen algunas dudas sobre cómo las redes están recompensando a sus figuras nacientes.“Hay dos formas de ganar dinero en una red social: YouTube, Facebook y TikTok, que en algunos países a los creadores de contenido por las visitas. Por otro lado, están las que no pagan como tal, pero te permiten rentabilizar lo que publicas a través de alianzas con marcas que promocionan productos, por ejemplo, Pinterest o Twitter”, detalla Mayra Alcántara, directora de Influencer Marketing en another.En YouTube para monetizar videos y recibir un pago directo de la compañía como creador exclusivo, hay que considerar factores como el país y el tipo de contenido. Es decir, no tratar temas que la compañía considere inapropiados.Además, el postulante debe tener por lo menos 4 mil horas vistas y mil suscriptores en sus listas. Como ejemplo, un video debería tener 100 mil vistas para ganar 100 dólares.En el caso de Facebook (Meta) el programa se llama Meta for Creators y permite ganar dinero a los que tengan una fanpage de 10 mil seguidores, 30 mil reproducciones en videos de al menos 3 minutos y contenido que cumpla con las normas comunitarias del sitio.En cuanto al pago, se puede obtener entre 0.2 y 3 dólares por cada mil reproducciones de un video, pudiendo diversificar las ganancias a través del marketplace y la comercialización de eventos en páginas personales o de empresas.TikTok, la red de mayor crecimiento en los últimos años, tiene un esquema un poco distinto, explican desde another, pues no depende tanto del número de seguidores, sino del cuántas personas los ven.Los requisitos que impone TikTok son: ser mayor de 18 años, atesorar un piso de 10 mil seguidores, con unas 10 mil visualizaciones durante los últimos 30 días.Y si bien no especifica cuánto dinero se recauda, muchos usuarios han comentado que la cotización está entre 0.02 y 0.03 dólares por mil views. O sea que, para ganar 30 dólares, se necesita que un video tenga más de un millón de vistas, publicóLa regla indica que cuanto mayor cantidad de público haya, más fácil será conseguir las visitas deseadas. De acuerdo con Statista, los usuarios activos mensuales de las principales plataformas hasta enero de 2022.Facebook: 2.910 millones.YouTube: 2.562 millones.WhatsApp: 2.000 millones.Instagram: 1.478 millones.TikTok: 1.000 millones.