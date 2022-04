Lula anunció que el 7 de mayo lanzará su precandidatura a presidente

El expresidente dijo estar "acostumbrado a participar en las elecciones" y agregó: "El país necesita paz, alguien que tenga una discusión madura sobre el desarrollo, el empleo, el futuro. No de un presidente que no habla con nadie". Luego de presentar la postulación comenzará la gira para recorrer el país.



El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este martes que el próximo 7 de mayo lanzará su precandidatura a presidente con la que buscará retornar al Palacio de Planalto como jefe de Estado por tercera vez. "Estoy acostumbrado a participar en las elecciones" dijo y agregó: "El país necesita paz, alguien que tenga una discusión madura sobre el desarrollo, el empleo, el futuro. No de un presidente que no habla con nadie".



El líder del PT confirmó a través de una serie de mensajes publicados en redes sociales que el lanzamiento de la fórmula será "el 7 de mayo y luego quiero recorrer Brasil" en lo que será el inicio la gira de cara a las elecciones del domingo 2 de octubre de este año.



El anuncio llega apneas días después de que el Partido Socialista Brasileño (PSB) propusiese de manera formal al exgobernador de San Pablo y rival político del Partido de los Trabajadores (PT), Geraldo Alckmin, como aspirante a vicepresidente de Lula. La formalización se dio a través de una misiva dirigida al exmandatario, en la cual el PSB señala que “desea contribuir en el tarea programática inherente a la formación de un frente amplio de forma productiva y efectiva”.



Estou acostumado a participar de eleições. Não me encanto nem me entristeço com pesquisas. Acho que temos um bom histórico de governos. Terei o lançamento da minha pré-candidatura no dia 7 de maio e depois quero percorrer o Brasil.



— Lula (@LulaOficial) April 19, 2022

Respecto a las propuestas de gobierno, Lula se manifestó a favor de revisar la legislación laboral, bajo compromiso de sostener los derechos conquistados. "Fui dirigente sindical y luché siempre contra una reforma laboral que destruyera los derechos conquistados. Nadie quiere recuperar el pasado, pero queremos construir una relación laboral moderna que respete los derechos de los trabajadores", afirmó.



Además, manifestó que uno de sus objetivos será la generación de empleo. "Sólo el empleo da dignidad a la familia brasileña. No hay nada más sagrado que trabajar y con el sudor de tu sangre llevar a casa el sustento de tu familia. Cuando yo era presidente generamos 22 millones de empleos formales y el Seguro Social tenía superávit", dijo.



Siguiendo esa línea, remarcó que para construir un país industrial "es necesario invertir en ciencia y tecnología" y "en educación". Pero a diferencia de su gobierno, cuando se crearon escuelas técnicas en múltiples ciudades, Lula afirmó que hoy el escenario es distinto "porque ya no hay inversión".



En paralelo, el PT confirmó este martes un pacto por cuatro años para conformar una federación electoral y de gobierno con el Partido Comunista do Brasil (PCdoB) y el Partido Verde, que será la base inicial de sustento a la fórmula presidencial del expresidente Luiz Inácio Lula da SIlva acompañado como vice por el exgobernador.



"Este 18 de abril es un hito histórico en la vida política brasileña. Nace la Federación Brasil de la Esperanza (FE Brasil)", dice un comunicado del PT divulgado este lunes luego de un acuerdo entre los titulares de las tres fuerzas.



Por la nueva legislación electoral, la FE Brasil deberá actuar como un partido único con debate interno y con compromisos que duren los cuatro años de gestión en caso de ser electo el 2 de octubre el expresidente Lula, del PT, en las elecciones generales.



El Partido Socialista Brasileño (PSB), que llevará al exgobernador Alckmin como vice de Lula, no adhirió a sumarse a la federación propuesta por el PT a raíz de que existen disidencias regionales, aunque será una fuerza en su mayoría oficialista.



De acuerdo con el comunicado, la Federación Brasil da Esperança (FE Brasil) "se constituyó como expresión de la necesidad y el anhelo de la unión de fuerzas populares, democráticas y progresistas para, junto a una amplia alianza, restaurar la democracia, promover la reconstrucción y la transformación de Brasil y garantizar una vida digna para el pueblo brasileño".



"Nos atrevemos, construyendo una nueva herramienta, innovando y renovando la forma de hacer política, apostando a la unidad y la convergencia en torno a ideales y altos compromisos con nuestro país", dice.



La carta está firmada por la titular del PT, Gleisi Hoffmann, la del PCdoB, Luciana Santos, y el jefe del Partido Verde, José Luiz Penna.



"FE Brasil tiene como desafío una gran responsabilidad: actuar como fuerza decisiva para liberar a nuestro país del nefasto gobierno de la extrema derecha. Frente a esta gigantesca tarea, la Federación deberá, en torno al liderazgo del ex presidente Lula, sumar, reunir y movilizar amplias fuerzas políticas, sociales, económicas y culturales para que el pueblo y la democracia triunfen en las elecciones de octubre", asegura el comunicado.