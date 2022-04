El Papa Francisco celebró la Misa de Pascuas y pidió por la paz en el mundo

Misa pascual

El Papa Francisco pidió este domingo que llegue la paz al mundo, especialmente en las zonas que hoy son arrastradas “por una guerra cruel e insensata”. A su tradicional mensaje de Pascuas lo leyó desde el balcón de la logia central de la fachada de la basílica de San Pedro antes de la bendición Urbi et Orbi.De la Misa del Domingo de Resurrección participaron más de 50.000 personas. En ese marco, el Papa se refirió a la “incredulidad” que estamos probando con esta “Pascua de guerra”. Francisco dijo que tras la pandemia "era el momento de salir juntos de la mano". Y se lamentó: “Sin embargo, estamos demostrando que tenemos todavía en nosotros el espíritu de Caín, que mira a Abel no como a un hermano, sino como a un rival, y piensa en cómo eliminarlo”.Y su llamamiento fue: ”¡Dejemos entrar la paz de Cristo en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestros países!”.“Que se elija la paz. Que se dejen de hacer demostraciones de fuerza mientras la gente sufre”, aseveró Jorge Bergoglio asomado al balcón en el que se presentó al mundo como papa el 13 de marzo de 2013.Y rogó: “Por favor, no nos acostumbremos a la guerra, comprometámonos todos a pedir la paz con voz potente, desde los balcones y en las calles”.El pontífice también pidió “para que los responsables de las naciones escuchen el grito de paz de la gente” y “que escuchen esa inquietante pregunta que se hicieron los científicos hace casi sesenta años: ¿Vamos a poner fin a la raza humana o deberá renunciar la humanidad a la guerra?”.“Tengo ante mis ojos la mirada de los niños que se quedaron huérfanos y huyen de la guerra. Mirándolos no podemos dejar de percibir su grito de dolor, junto con el de muchos otros niños que sufren en todo el mundo: los que mueren de hambre o por falta de atención médica, los que son víctimas de abusos y violencia, y aquellos a los que se les ha negado el derecho a nacer”, agregó.El Papa recordó que “toda guerra trae consigo consecuencias que afectan a la humanidad entera" y exhortó: “No nos rindamos frente al mal y a la violencia. ¡Dejémonos vencer por la paz de Cristo! ¡La paz es posible, la paz es necesaria, la paz es la principal responsabilidad de todos!”.Francisco presidió la Santa Misa para celebrar la Resurrección del Señor junto a miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.La Eucaristía comenzó con el tradicional rito del “Resurrexit” en el que dos diáconos abrieron un antiguo ícono que representa a Cristo y el Papa rezó ante él y lo incensó.Luego, Francisco realizó el rito de aspersión con agua bendita a los fieles.Como es habitual en cada Domingo de Resurrección, después de las lecturas se cantó la secuencia de Pascua, la proclamación del Evangelio se cantó primero en latín y después en griego y después dirigirió su Mensaje de Pascua.Finalmente, impartió la Bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la fachada de la Basílica de San Pedro, la cual está adornada con dos imágenes grandes: una de San Miguel Arcángel y otra de San José.