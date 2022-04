Video: Joe Biden extendió la mano para saludar y no había nadie a su lado

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concluyó un acto de agenda en Carolina del Norte y extendió su mano derecha para saludar a alguien pero a su lado no había nadie, y generó preocupación en la opinión pública de ese país.El Jefe de Estado dio un discurso en la Universidad Estatal Técnica y Agrícola de Carolina del Norte, ubicada en la ciudad de Greensboro, centrado en la necesidad que tiene la nación de promover productos hechos en esa tierra y "reconstruir las cadenas de suministro y sentar las bases para la renovación económica”.Al finalizar recibió el aplauso de sus seguidores y realizó el gesto que lo dejó desorientado a él y a los organizadores, y sembró dudas principalmente sobre su estado de salud.La prensa estadounidense se hizo eco rápidamente de lo acontecido y dejaron trascender distintas versiones sobre lo ocurrido, como un saludo a la distancia a una persona que las cámaras no llegaron a tomar o que, por razones protocolares, debía tener a alguien a su lado pero por un error de la organización no hubo nadie.No es la primera vez que el máximo mandatario tiene acciones que provocan incertidumbre sobre su estado cognitivo.Por ejemplo, a comienzos de marzo encabezó un acto en la ciudad de Fort Worth, en el estado de Texas, y al terminar no sabía dónde estaba la salida del escenario, situación que en Argentina hizo recordar a la vez que el expresidente Fernando De La Rúa le sucedió algo similar en el programa televisivo de Marcelo Tinelli.En otras ocasiones expresó datos incorrectos sobre su vida y lanzó polémicas declaraciones sobre la invasión de Rusia Ucrania.