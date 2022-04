Secuestraron y violaron a niña de 3 años: marchas y pedidos de justicia en Perú

El secuestro y violación de una niña de tres años en Chiclayo, en la región peruana de Lambayeque, provocó la indignación de miles de ciudadanos que salieron este jueves a las calles de Lima y de otras ciudades para pedir justicia para la menor.La víctima, identificada como Damaris, fue reportada como desaparecida el pasado martes 12 de abril y fue encontrada este miércoles por la Policía Nacional, que detuvo al presunto culpable, de 48 años, quien está acusado por los delitos de "violación sexual" y "secuestro en agravio".En Lima, la protesta estuvo protagonizada por la presencia de niños y familias completas, que animaban a otros ciudadanos a unirse a la marcha. "También pueden ser ultrajados uno de sus hijos o hijas", repetía la muchedumbre.Peluches y juguetes acompañaban pancartas que pedían la pena perpetua para el agresor, aunque también llegaron a escucharse mensajes que exigían la pena de muerte, que está abolida en Perú desde 1979.La marcha comenzó en el Palacio de Justicia e intentó acceder al Palacio de Gobierno, pero al estar bloqueado su acceso por la Policía, se dirigió rumbo a la céntrica Plaza San Martín. En ese lugar, se realizó una oración colectiva por Damaris, liderada por los manifestantes que, posteriormente, se encaminaron al Congreso."Como Gobierno condenamos y repudiamos la agresión sexual que sufrió una menor de edad en Chiclayo. Este lamentable hecho no debe quedar impune. Nuestra solidaridad y todo el apoyo a la niña y su familia. Pedimos al Poder Judicial el mayor peso de la ley para el culpable", publicó la cuenta oficial de Twitter de la Presidencia de Gobierno.Por su parte, la Fiscalía de la Nación comunicó este jueves que se han dictado nueve meses de prisión preventiva contra el detenido, identificado como Juan Antonio Enríquez García, por los presuntos delitos de secuestro y violación sexual de menor de edad."A pedido del fiscal provincial Martín Muñoz Basauri, el Poder Judicial dispuso prisión preventiva por el plazo de nueve meses contra el investigado. En este caso, el imputado recibiría la pena máxima de cadena perpetua", informó el Ministerio Público en su página web."Sin lugar a dudas, por los hechos, evidencias y flagrancias, no hay ninguna duda de lo que corresponde aquí es una cadena perpetua para este monstruo que ha atentado contra la integridad de un ser humano tan vulnerable y sensible como esta menor", señaló el ministro de Justicia, Félix Chero, esta mañana en la emisora RPP.También se manifestó por lo ocurrido la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, a través de Twitter: "Mi condena rotunda al crimen contra la pequeña de 3 años agredida sexualmente. Exijo a nuestras autoridades y sistema de Justicia la más severa sanción contra el violador. Seguiremos brindando atención a la víctima y soporte a su familia".