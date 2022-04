Repudian a Chespirito por viejo "chiste" pedófilo realizado en segmento de 1970

Los Supergenios De La Mesa Cuadrada (1970).

El primer programa independiente de Chespirito, donde conocimos al Doctor Chapatin.

El famoso humorista mexicano Roberto Gómez Bolaños, mundialmente conocido como "Chespirito", fallecido en 2014, se vio envuelto en una polémica luego de que se viralizara en las redes sociales un viejo fragmento de un programa que tenía como protagonista al "Doctor Chapatín", uno de sus personajes. En el video, los internautas calificaron uno de sus chistes como "pedófilo" y lo repudiaron.El recorte fue publicado en la red social TikTok por la usuaria 0hjust y alcanzó las 250 mil reproducciones, más de 16 mil me gusta y 600 comentarios de todo tipo. “Increíble que haya personas a las que le gustaría que este humor fuera aceptado hoy en día”, escribió la usuaria en la descripción.La escena pertenece al programa "Los Supergenios de la Mesa Cuadrada", y se observa a la actriz María Antonieta De las Nieves, que interpretaba a la "Mococha Pechocha", leer una carta en la que se le critica a Chapatín su gusto por mujeres menores.“Enamora a las mujeres sin importarle la diferencia de edad. ¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años?”, pregunta.“Prefiero dos de 14″, responde el médico. Sin embargo, la broma no queda allí, ya que inmediatamente la Mochocha toma otra carta y dice que una mujer afirma que es feliz enamorando “niñas menores de edad”. "Falso, me están levantando falsos y no haga caso. ¿Quién firma ese telegrama?", continúa.“Una niña de 12 años”, dice su compañera. La contestación volvió a causar indignación y fue repudiada: “¿No mandó su fotografía?”, pregunta en tono jocoso.“Estaba mal antes y está mal ahora, que nadie dijera nada es distinto”, señaló un internauta que cuestionó el "humor inocente" que Gómez Bolaños habría hecho durante su trayectoria. “Las personas de antes se divertían con tan poco y, aún peor, con frases que invitaban a cometer delitos como la pedofilia”, opinó otro.Por otro lado, otro grupo puso la lupa en el contexto en que se realizó el comentario del personaje de "Chespirito". "Hay que tener la mente bien retorcida para pensar que este humorista hubiese insinuado algo relacionado con la pedofilia. Ya dejen la cacería de brujas", "Muchos quieren señalar y castigar cosas que ya pasaron, con el contexto y los conocimientos del presente”, fueron algunos de los mensajes.Antes de la creación de El Chavo del Ocho o del Chapulín Colorado, Gómez Bolaños se hizo famoso con el Doctor Chapatín que apareció en 1968 en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. El personaje era definido como "un médico ya entrado en años, un poco demente, incompetente y olvidadizo" que contestaba las cartas de los televidentes con respuestas absurdas y poco concretas. Fuente: (Perfil)