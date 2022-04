Murió el ex futbolista colombiano Freddy Rincón: había sufrido grave accidente

Este jueves por la madrugada se confirmó la muerte del ex futbolista colombiano, Freddy Rincón, quien se encontraba hospitalizado desde el pasado lunes, en estado crítico y con pronóstico reservado, cuando el vehículo en la que se trasladaba sufrió un grave choque contra un colectivo, en la ciudad de Cali."Pese a todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo de trabajo Freddy Eusebio Rincón Valencia ha fallecido", indicó Laureano Quintero, director médico de la Clínica Imbanaco, donde fue llevado de urgencia el lunes en la madrugada tras el choque.El último parte médico hablaba de que el ex futbolista y entrenador colombiano de 55 años tenía un "trauma craneoencefálico severo" producto del violento choque.Quintero pidió en conferencia de prensa "hacer honor y enaltecer la vida de Freddy Eusebio, por todas las alegrías que nos brindó y por todo lo que nos hizo vibrar, desde todos los rincones de este planeta, gracias a su maravilloso despliegue de vida y deportivo"."Hagamos honor a su vida como lo merece", agregó, con la voz quebrada y la misma tristeza que mostraron los hijos del ex futbolista, que estaban sentados a su lado. Uno de ellos, Sebastián Rincón, es futbolista de Barracas Central, y viajó de urgencia a Colombia tras el fuerte accidente de su padre.Todavía no queda en claro quién fue el responsable del hecho, aunque un funcionario de la Alcaldía de Cali afirmó que según el video de seguridad que se difundió "pareciera que el semáforo está en rojo cuando cruza la camioneta y también pudo haber sido exceso de velocidad".Según las estimaciones del funcionario colombiano no se sabe con certeza hasta el momento quién manejaba la camioneta, aunque él afirma creer que "por el impacto el exfutbolista iba como copiloto".El mundo del fútbol es consciente de que perdió a uno de los mejores jugadores de la historia de la selección cafetera. Y los mensajes no tardaron en llegar. Real Madrid publicó en su cuenta oficial de Twitter: “Mucho ánimo y nuestro deseo de que supere pronto este difícil momento”.Freddy Rincón nació el 14 de agosto de 1966 en Valle del Cauca, Colombia. Supo crecer en un país donde abundan las desigualdades y donde despuntar se hace naturalmente difícil. De físico fuerte y prominente, el bonaverense se inició en Atlético Buenaventura y rápidamente llamó la atención de los dirigentes de Independiente de Santa Fé que lo llevaron a Bogotá.Su debut como futbolista profesional en El León fue en 1986. En su tercera temporada ya consiguió su primer título: la Copa Colombia 1989. Luego, fue fichado por América de Cali donde pasó tres temporadas y se coronó en dos oportunidades.La mitad de la temporada 1994 la jugó en un equipo brasilero; el Palmeiras. En el Verdao consiguió dos títulos. El centrocampista colombiano ya demostraba que tenía un despliegue físico distinto. Dueño de una fuerte velocidad y capacidad goleadora, pero también de grandes características técnicas. El fútbol europeo estaba al caer.A mitad de aquel año el ex mediocampista llegó al Viejo Continente para fichar por Nápoli. En el equipo del sur de Italia disputó 28 partidos y terminó en la séptima posición. En 1995 lo fichó Real Madrid por pedido expreso de Jorge Valdano. Apenas fueron 21 partidos y un gol jugando para el equipo merengue. Volvió a Sudamérica para retirarse en Brasil, jugando para el Corinthians, donde fue ídolo.Pero más allá de su desempeño en los clubes, Rincón fue reconocido por su gran nivel en la Selección de Fútbol de Colombia. Siendo parte de aquel equipo histórico que logró clasificarse a una Copa del Mundo -Italia 1990- luego de 28 años. Ese conjunto, que deslumbró al mundo entero, también contaba con Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, René Higuita y Luis Carlos Perea, entre otros. El cafetero también estuvo en los mundiales de 1994 y 1998.Para los argentinos siempre será recordado por haber participado en la victoria colombiana por 5-0 sobre la selección dirigida por Alfio Coco Basile, por las Eliminatorias de 1993, en el estadio Monumental.Como profesional jugó 675 partidos y metió 169 goles entre la Selección de Colombia y los nueve equipos para los que jugó. En la selección cafetera el bonaverense convirtió 17 tantos.