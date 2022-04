Las imágenes del tiroteo en el subte de Nueva York tomadas por los pasajeros

Mientras la policía está buscando a un hombre vestido con un chaleco de construcción naranja y una máscara de gas como el presunto responsable del tiroteo registrado este martes en el metro de Nueva York, los pasajeros siguen subiendo a las redes sociales videos del sangriento ataque.El presunto autor de los disparos huyó del lugar de los hechos vistiendo un chaleco naranja similar a los que usan los obreros de la construcción y una máscara de gas y, por el momento, es la única persona a la que se busca en relación con los hechos.Al menos trece personas resultaron heridas en el suceso, con un mínimo de cinco con heridas de bala, según los servicios de emergencia.El tiroteo tuvo lugar en plena hora punta, alrededor de las 8:30 a.m., hora local, y por ahora no está claro si el ataque se produjo a bordo de un tren o dentro de una estación, aunque todo apunta a que como mínimo se inició en el interior de un vagón.Imágenes distribuidas en las redes sociales muestran a varias personas heridas y cubiertas en sangre siendo atendidas en un andén de la estación de la calle 36 en Brooklyn, en el barrio de Sunset Park, una zona con numerosa población mexicana.También se han publicado algunas fotografías de un vagón de metro lleno de humo, supuestamente resultado de la detonación de una bomba de humo.

NOW - Multiple people shot at New York City subway station. Several "undetonated devices" found. Trains halted. Suspect is wearing a gas mask and is on the run. pic.twitter.com/2hWjvjUXI4

What appears to be eight gunshots ring out as passengers in a nearby subway car hurry to exit a train in Sunset Park, Brooklyn, this morning. https://t.co/QacWqK71Zi pic.twitter.com/47WUqC1bmu