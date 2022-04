EE.UU: tiroteo en el subte de Nueva York deja al menos trece heridos

#BREAKING: 5 reportedly injured in possible shooting at Sunset Park subway station in Brooklyn, New York. Explosive ordinances reportedly found.



Un tiroteo se desató este martes en una estación del metro de Nueva York, con al menos 13 personas heridas que fueron trasladadas a un hospital de Brooklyn. Las autoridades no descartan una explosión en el lugar.El Departamento de Policía de Nueva York tuiteó: “Debido a una investigación, evite el área de la calle 36 y la zona de la 4ª Avenida en Brooklyn. Esperen vehículos de emergencia y retrasos en los alrededores”.Por su parte, el Departamento de Bomberos informó la cifra de heridos y añadió que en el lugar se encontraron dispositivos explosivos sin detonar. Además, se reportó humo en el lugar, sin precisar su origen. Entre las víctimas, cinco serían, pero impactos de bala.Posteriormente, la policía aclaró que no se hallaron “explosivos activos” en el lugar.Los primeros testimonios indican que el presunto atacante llevaba una máscara de gas y un chaleco de construcción, similar al que llevan los trabajadores del Metro. Por el momento no hay detenidos.Los disparos fueron realizados alrededor de las 8.30 (hora local, 13.30 GMT), un momento de alta afluencia en el transporte público.Una pasajera dijo al New York Post que perdió la cuenta de los disparos que escuchó. “Hubo muchos. Ni siquiera sé cuántos”, relató la mujer, identificada como Clair.La estación une las líneas D, N y R. El servicio de trenes quedó interrumpido.La oficina del alcalde de Nueva York, Eric Adams, estaba en la residencia del alcalde el martes por la mañana y estaba siendo informado, según un portavoz.