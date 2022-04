Según la OMS, los mosquitos podrían desatar la próxima pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que los mosquitos podrían ser los responsables de transmitir el virus de una próxima pandemia, en un escenario en el cual el cambio climático y el calentamiento global amplían las áreas de acción de estos insectos.



"Los arbovirus son, para casi cuatro mil millones de personas, una amenaza mortal", sostuvieron desde el organismo internacional, y remarcaron que "algunas de las enfermedades transmitidas por mosquitos más peligrosas del mundo son el dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya y el zika".



En ese sentido, revelaron que "los arbovirus (presentes en las zonas tropicales y subtropicales) representan un riesgo creciente para el mundo".



Sylvie Briand, directora del equipo de Preparación para Riesgos Infecciosos Globales de la OMS, afirmó: "Hemos pasado dos años de pandemia de covid-19 y hemos aprendido de la manera más difícil lo que cuesta no estar lo suficientemente preparado para eventos de alto impacto".



La especialista sostuvo que "la próxima pandemia podría, muy probablemente, deberse a un nuevo arbovirus, ya que tenemos algunas señales de que el riesgo está aumentando". Y ejemplificó: “Cada año, el dengue afecta a 390 millones de personas de 130 naciones donde ya es considerado endémico”.



Por tal motivo, la OMS lanzó la Iniciativa Global de Arbovirus que centrará sus recursos en el "monitoreo de riesgos, prevención de pandemias, preparación, detección y respuesta" ante el aumento de estas patologías, causadas principalmente por los mosquitos aedes.



Mike Ryan, jefe del Programa de Emergencia de la OMS, advirtió: "Existe una necesidad urgente de reevaluar las herramientas disponibles y cómo se pueden usar en todas las enfermedades para garantizar una respuesta eficiente, una práctica basada en evidencia, personal equipado y capacitado y la participación de las comunidades". ¿Qué son los arbovirus? Antonio Montero, infectólogo y doctor en Medicina, explica que el término arbovirus (acrónimo de Arthropod-Borned virus) ha sido reemplazado por la actual clasificación que agrupa a los virus por la organización de su genoma. "El viejo término arbovirus incluía más de 250 familias de virus, de las cuales más de 80 causan enfermedades graves en humanos", explicó.



Para combatir este tipo de virus, que son transmitidos mediante la picadura de mosquitos y otros insectos, se recomienda:

- Combatir a los vectores (mosquitos y en algunos casos moscas o garrapatas) con insecticidas o medidas de saneamiento ambiental

- Vestir ropas claras de mangas largas que no atraen a los insectos

- No usar perfumes y mantener una higiene corporal meticulosa para que el olor corporal no sea percibido por los insectos

- En algunos casos, como frente a la fiebre amarilla, se aconseja la vacunación