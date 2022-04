Covid: Alemania da marcha atrás y mantiene el aislamiento para los contagiados

Alemania mantendrá el régimen de cuarentena para los contagiados de coronavirus a pesar de que dos días atrás había dispuesto lo contrario a partir del 1 de mayo debido a un sensible declive de casos que permitió la suspensión de casi todas las restricciones, informó el ministro de Salud, Karl Lauterbach, quien admitió su error.



"Acabar con la orden de aislamiento de los contagiados por coronavirus por parte de las oficinas sanitarias en favor del aislamiento voluntario sería un error y no se aplicará. Aquí cometí un error", expresó Lauterbach en su cuenta de Twitter.



El funcionario afirmó que si bien el cambio previsto aliviaría a las autoridades sanitarias, se trata de una decisión "errónea y perjudicial" para el conjunto de la población.



"El coronavirus no es un resfriado. Por lo tanto, cuando uno está infectado debe someterse a un aislamiento ordenado y controlado por las autoridades", reforzó.



Por su parte, el presidente de la Fundación Alemana para la Protección del Paciente, Eugen Brysch, aplaudió la retractación y sostuvo que "las personas infectadas contagian el virus a otras personas y ponen en peligro especialmente a las personas inmunodeprimidas que viven entre nosotros".



El lunes, hace dos días, las autoridades sanitarias habían acordado que, por regla general, las personas enfermas y los contactos cercanos solo debían aislarse o guardar cuarentena de forma voluntaria a partir del 1 de mayo.



Según lo dispuesto entonces, a las personas contagiadas únicamente se les recomendaba "encarecidamente" el aislamiento durante cinco días.



Pero este miércoles las autoridades sanitarias reportaron preocupadamente que el país ha superado los 22 millones de casos desde el inicio de la pandemia, tras sumar 213.985 en el último día.



El Instituto Robert Koch indicó que ya son 22.064.059 los infectados desde que estalló el flagelo a principios de 2020, lo que supone la peor cifra de la Unión Europea (UE) después de Francia.



Además, 340 personas murieron en las últimas 24 horas, lo que sitúa el total de fallecidos en 130.708, informó la agencia de noticias alemana DPA en base a los datos oficiales.



Así, la incidencia para la última semana se coloca en torno a los 1.300 casos por cada 100.000 habitantes, si bien el número de recuperados asciende a 17.675.700.



Los profesionales de la salud no iban a poder beneficiarse de la medida desmontada y tan solo darían por concluido su aislamiento por positivo una vez que demostrasen haber superado la enfermedad presentando una prueba con resultado negativo.



Uno de los principales objetivos de la resolución era evitar las ausencias masivas de personal laboral en caso de que los contagios aumenten, algo que en parte sucede desde principios de año, cuando Alemania sufrió un fuerte rebrote provocado por la variante Ómicron.



Esa cepa originaria de Sudáfrica es la más contagiosa que todas las conocidas, pero mucho menos letal que su antecesora india Delta, según comprobó la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El domingo pasado, el gobierno alemán dispuso dar de baja la obligatoriedad de usar tapabocas por el significativo descenso de infecciones y de ese modo levantó casi todas las limitaciones.