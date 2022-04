Un alemán se aplicó 87 dosis de vacunas contra el covid: es investigado

El hombre, cuyo nombre no fue divulgado por normas de privacidad vigentes en Alemania, se inoculó en reiteradas ocasiones en distintos centros de salud de Sajonia.



Hasta el momento el hombre no fue detenido y esa medida no se tomará hasta que se corrobore la investigación por emisión no autorizada de constancias de vacunación y por falsificación de documentos.



Según informaron medios locales, el hombre fue descubierto cuando se presentó por segundo día consecutivo en el centro Eilenburgo, en Sajonia, y uno de los empleados lo reconoció por haber estado el día anterior para inocularse.



Allí la persona quedó detenida y se le incautó diversos certificados en blanco y se inició un proceso penal en la que por ahora quedará en libertad.

Este caso está relacionado a diversas personas en el mundo que falsificaban las constancias de vacunación, ya que hay gran porcentaje de la población está en contra de la inoculación, pero requieren de certificados para ingresar a bares, restaurantes, gimnasios y a otros sitios.



Desde comienzos de abril, Alemania eliminó la mayoría de las restricciones y hasta confirmó que ya no será obligatorio utilizar barbijos en lugares cerrados, aunque sí todavía debe usarse en transporte público.



Estas medidas vienen acompañadas de un parate en la suba de casos y fallecidos, y aunque la cifra es bastante elevada no generó saturación en los hospitales permitiendo así que se vuelva a una "nueva normalidad".



Por el momento el país tiene el 75,9% de personas con dos dosis, mientras que la vacunación de refuerzo ya alcanzó al 58,7% de la población, un número elevado con relación a otros países de Europa.



NA