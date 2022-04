Hubo motín en Ecuador: autoridades confirmaron al menos 12 muertes

Varios policías vigilan la cárcel de la libertad N.1, hoy, en Cuenca (Ecuador). El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) informó este domingo que activó los protocolos de seguridad ante "alteraciones" ante enfrentamientos registrados en El Turi, una cárcel de Ecuador ubicada en la sureña provincia de Azuay, según confirmó el ministro de Gobierno, Patricio Carrillo.“Hasta el momento se han identificado en la parte exterior 12 víctimas y en las partes internas todavía se está trabajando y haciendo una evaluación”, indicó en una rueda de prensa.El funcionario atribuyó los enfrentamientos en el centro penitenciario a que “hay una organización que quiere tener un poder absoluto al interior del centro y hay unas células que se han rebelado contra ellos”.La nueva revuelta ocurrida en la madrugada de este domingo dejó un número aún no especificado de heridos y obligó a la movilización de 800 policías y militares para recuperar el control de la prisión.Los violentos hechos comenzaron en torno a la 01.30 hora local (06.30 GMT).El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), Pablo Ramírez, comentó en la rueda de prensa conjunta que se evacuó a 90 presos, 10 de ellos con heridas que fueron atendidos por personal del Ministerio de Salud.Añadió que en las afueras del centro de detención se han dispuesto cinco ambulancias para ofrecer la atención necesaria.De su lado, la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, señaló que han trasladado equipos especializados a la zona para atender a los familiares de los reclusos.De igual manera, tan pronto se evacúen los cadáveres adoptarán los protocolos correspondientes para entregar los cuerpos a sus familiares.Esta revuelta es parte de la crisis carcelaria que vive Ecuador desde el año pasado, cuando murieron 316 presos en violentos enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control de los centros penitenciarios.En la misma prisión de El Turi, a las afueras de Cuenca, capital de la provincia de Azuay, fueron masacrados 33 presos el 23 de febrero de 2021, la mayoría decapitados y desmembrados en un ataque entre bandas rivales coordinado simultáneamente en varias cárceles que dejó 78 fallecidos en todo el país.En las 65 prisiones de Ecuador, con capacidad para unas 30.000 personas, hay unos 39.000 presos (30% de sobrepoblación). Del total, 15.000 están sin sentencia.La nación andina, además, tiene un déficit de 2.500 guías penitenciarios. Actualmente hay apenas 1.646 para todo el país.Para reducir el hacinamiento en las penitenciarías, el presidente Guillermo Lasso firmó en febrero un decreto que estableció las condiciones para que unos 5.000 presos sean indultados.De acuerdo con las autoridades, la violencia dentro de las cárceles responde a la disputa entre bandas vinculadas al narcotráfico internacional que luchan por el dominio dentro y fuera de las prisiones.En un reciente informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al Estado ecuatoriano a recuperar el control de sus prisiones y no abusar de la prisión provisional, pues el 40 % de los más de 36.000 presos que tenía Ecuador a finales de 2021 no contaba con una sentencia.