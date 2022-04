Rusia deja de vender gas a Europa si no paga en rublos

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó el decreto que obligará a partir de este viernes 1º de abril a los países “hostiles” a pagar en rublos el suministro de gas, una medida con la que responde a las sanciones adoptadas por la invasión de Ucrania. En caso de incumplirse la condición, implicaría cortes del suministro. Los grandes consumidores de gas ruso replican que los contratos están firmados en euros y, secundariamente, en dólares y que por tanto la imposición de Putin es una violación de lo firmado. Europa abastece el 40% de su consumo con el gas de Rusia, lo que le significa a Moscú unos 10 mil millones de euros o dólares al mes. Ambas partes están interesadas en mantener el comercio, pese a las amenazas de Moscú.



Con estos cambios, aplicables al suministro enviado por Gazprom a través de diversos gasoductos, los países compradores deberán disponer de cuentas en rublos en bancos rusos, ya que no se considerarán válidos los pagos en dólares o en euros. Putin amenaza con suspender los contratos si no se acatan estas nuevas normas, según las agencias oficiales rusas. Putin justifica la medida como una respuesta al bloqueo de activos por parte tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Reivindicó “el derecho a la libertad de Rusia”, que en su opinión estaría siendo castigada por no “sacrificar sus intereses y valores tradicionales”.



Sin embargo, tanto el presidente como su principal portavoz, Dimitri Peskov, remarcaron que Moscú sigue dispuesto a cumplir su parte en materia de suministro y precios. “No habrá cambios para los receptores del gas ruso que paguen”, dijo Peskov. El propio Putin discutió del tema en conversaciones con líderes europeos, como el alemán Olaf Scholz, después de que su gobierno declarase el nivel de “alerta temprana” de su plan de emergencia energética ante el riesgo de un eventual corte del suministro de gas por el rechazo al pago en rublos. Para Rusia quedarse sin el ingreso de los fondos europeos, sea en rublos o euros es grave, muy especialmente en las actuales condiciones, con el país sometida a un régimen de sanciones comerciales como nunca se vio antes.



Rusia tuvo en enero ingresos por casi 10.000 millones de dólares por exportaciones de gas y, según la agencia de noticias Interfax, casi 6.000 de estos millones correspondieron a una veintena de países catalogados como “hostiles”. Esto incluye a Alemania, Francia, Austria, Bulgaria, República Checa, Suiza, Italia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Croacia, Hungría, Lituania, Letonia, Países Bajos, Macedonia, Polonia, Rumania y Eslovaquia.



Reacciones

Francia y Alemania “se preparan” en caso de que Rusia bloquee los suministros. “Miramos los contratos, dice que se paga en euros. Y he dejado claro en la llamada telefónica (con Putin) que seguirá siendo así”. Lo dijo el canciller alemán Olaf Scholz respondiendo a una pregunta en la Cancillería sobre las conversaciones del miércoles con Putin y también sobre la última declaración del Kremlin en la que reiteraba que el gas tendrá que pagarse en rublos. “Las empresas podrán pagar, querrán pagar y pagarán en euros”, añadió.



A nivel de la Unión Europea, se reiteró que los contratos están firmados sin obligación alguna de pagar en rublos. El decreto de Putin sobre el pago del gas ruso en rublos “se ha publicado hace unas horas, todavía estamos estudiando los detalles, pero hay que decir dos cosas. En primer lugar, los contratos deben ser respetados y en los contratos existentes no hay obligación de pagar en rublos. En segundo lugar, no nos dejaremos chantajear por Moscú." Así lo afirmó el Comisario de Asuntos Económicos de la UE, Paolo Gentiloni, en declaraciones a la CNN. “Es un sistema para burlar las sanciones y chantajear a Europa, pero nada en los contratos les permite hacerlo”, añadió.



Radical propuesta ucraniana

El jefe de la empresa de energía ucraniana Naftogaz acusó a los países europeos de financiar la guerra de Vladimir Putin en Ucrania y pidió que se prohíban completamente las exportaciones energéticas rusas. “Rusia gana 1.000 millones de dólares al día con sus exportaciones de energía y esto mantiene a flote su sangriento régimen”, comentó el director general de Naftogaz, Yuriy Vitrenko, en entrevista con el Atlantic Council. “Si la comunidad internacional quiere imponer sanciones a Rusia, esto debe incluir un embargo total de las exportaciones rusas de gas, petróleo y carbón”.



Vitrenko admitió que, aunque Ucrania sigue prestando servicios de tránsito de gas a Rusia, estaría dispuesta a perder los ingresos del tránsito. Expresó su frustración por la posición de los principales clientes de Rusia en la UE, que aún no están dispuestos a dejar de comprar petróleo y gas al Kremlin. Los líderes de la UE han acordado eliminar gradualmente las importaciones. Sin embargo, este proceso podría tardar años. Y las promesas de aumentar el suministro de gas natural licuado de Estados Unidos, Qatar y otras fuentes aún están lejos.



Vitrenko insta a los europeos a reducir el consumo imponiendo medidas de conservación de la energía, como la limitación de la velocidad y el racionamiento de la energía industrial. “Hay que poner en marcha un mecanismo de cuentas de depósito en garantía para que el gas y el petróleo puedan seguir fluyendo hacia Europa desde Rusia, pero Putin no pueda obtener el dinero. Estos ingresos se retendrían hasta que Rusia se retirara de Ucrania. Es un mecanismo usado con Irán”, propuso.



Vitrenko cree que los países con grandes reservas de petróleo y gas, como Canadá y Noruega, tienen un papel que cumplir. EEUU se comprometió a ampliar la producción de gas y a construir más gasoductos para enviar gas natural licuado a Europa. “Canadá y otros países deberían producir todo el gas y el petróleo que puedan para aumentar las exportaciones a Europa, y Europa también debería hacer una transición más rápida a las energías renovables”, afirma Vitrenko. “Fue suicida por parte de Alemania cerrar sus plantas nucleares y de carbón para depender cada vez más de Rusia”, se lamentó.