Telescopio Hubble detectó la estrella más distante: La denominaron Farendel

El Telescopio Espacial Hubble detectó la estrella más distante jamás observada, la cual fue denominada Earendel, cuya luz viajó durante 12.900 millones de años, informó una publicación científica.



Los investigadores estiman que la masa del asteroide es al menos 50 veces mayor que la del Sol, y millones de veces más brillante que el mismo, precisó la agencia de noticias AFP.



La estrella que detentaba el récord anterior también había sido observada por Hubble, en 2018, pero existía en un universo que tenía entonces una antigüedad de 4.000 millones de años, contra 900 millones de Earendel.



El descubrimiento fue publicado en la revista científica estadounidense Nature.



"Al principio, casi no lo creíamos", señaló en un comunicado el autor principal del estudio, Brian Welch, investigador de la Universidad Johns Hopkins, localizado en Baltimore, Estados Unidos .



Este investigador fue quien nombro a la estrella, que significa "estrella de la mañana" en inglés antiguo.



La estrella "existía hace tanto tiempo que podría no haber estado compuesta por las mismas materias primas que las estrellas que nos rodean hoy", explicó el científico.



En este sentido, el investigador destacó que "estudiar Earendel proporcionará una ventana a un período del Universo con el que no estamos familiarizados, pero que condujo a todo lo que conocemos hoy", agregó.



Esta estrella será un objeto principal de estudio para el nuevo telescopio espacial James Webb, que actualmente se está calibrando en el espacio.



"James Webb la observará este año", según un comunicado la Agencia Espacial Europea (ESA), que opera el telescopio con la NASA.



A diferencia del Hubble, que tiene una pequeña capacidad de infrarrojos, James Webb solo operará en estas longitudes de onda, lo que permitirá retroceder aún más en el tiempo.



Hasta ahora a esa distancia solo se podía observar grupos de estrellas, pero no era posible distinguir una estrella en particular.



Earendel contó con una ayuda cósmica: un fenómeno llamado lente gravitacional, que está conformada por un cúmulo de galaxias, ubicado entre el planeta Tierra y la estrella, que actúan como una lupa que amplifica la luz del objeto, enfatizó AFP.



La Agencia Espacial Europea compara este efecto con las ondas en la superficie del agua, que cuando hace buen tiempo pueden crear haces de luz amplificados en el suelo de una piscina y cuyo extraño alineamiento debería durar años, según los astrónomos.