Rusia retira sus tropas de la planta nuclear de Chernóbil

Las fuerzas rusas en Ucrania comenzaron a retirarse del área de la planta de energía nuclear de Chérnobil. Así lo informó este miércoles el Pentágono.



Según fuentes de defensa estadounidenses, "el área de la central nuclear, ocupada por los rusos desde el 24 de febrero, es una de las áreas que las fuerzas de Moscú están dejando para reposicionarse en Bielorrusia". El funcionario precisó que no pueden "decir que se hayan ido todos todavía".



La empresa nuclear estatal ucraniana Energoatom advirtió la semana pasada que los niveles de radiación en torno a la ocupada central de Chernóbil corrían el riesgo de aumentar. Esto se debe a que su sistema de control de la radiación y el servicio de lucha contra los incendios forestales no funcionaban.



Poco después de lanzar una invasión el 24 de febrero, el Ejército ruso tomó el control del territorio en torno a la central, que fue escenario del peor accidente nuclear del mundo en 1986. Como resultado, el sistema de control de los niveles de radiación en la llamada zona de exclusión de 30 km en los bosques alrededor de la planta no está funcionando, dijo Energoatom en un comunicado.



Las negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania en Estambul el martes no dieron lugar a nada "muy prometedor" ni a ningún "avance", declaró este miércoles el Kremlin, echando un jarro de agua fría a las esperanzas de progresos para terminar con la guerra, mientras en paralelo Kiev denunció bombardeos rusos contra Chernígov, violando el principio de acuerdo.