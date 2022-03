El detalle de las negaciones entre Rusia y Ucrania: lo que plantearon

Internacionales Avanzan negociaciones y Rusia dice que reducirá operaciones militares en Ucrania

Qué anunció Rusia

Qué anunció Ucrania

Los representantes de Kiev y Moscú lograron progresos sustanciales con miras a un eventual acuerdo que ponga fin a la invasión rusa a Ucrania, ordenada por Vladimir Putin. Es que el encuentro en Turquía entre los negociadores ucranianos y rusos es el que más avances presenta desde el inicio de la invasión rusa hace 34 días, según los primeros anuncios realizados por los delegados tras los diálogos.-El Ministerio de Defensa de Rusia, dijo el viceministro de Defensa, Alexandr Fomin. Y pidió a las autoridades ucranianas "que acaten estrictamente los Convenios de Ginebra, incluido lo que respecta al trato humano de los prisioneros de guerra" y la renuncia a la tortura. Según explicó, el objetivo es “incrementar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para proseguir las negociaciones”. No obstante, aclaró que-El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski,después de unas negociaciones que describió como “constructivas”, y destacó la voluntad de Moscú de dar “dos pasos para la desescalada del conflicto”, uno militar y otro político.-Medinski reconoció que Ucrania pide garantías internacionales de seguridad y asume que Rusia no se opondrá a su ingreso en la Unión Europea. No ahondó sobre la posición del Kremlin sobre estas demandas.-Indicó queen simultáneo con el inicio del eventual tratado. Aclaró que ese acuerdo no es sencillo porque debe incluir a “países garantes de la paz y seguridad en Ucrania”."El formato previsto [inicialmente]era el siguiente: primero se prepara un acuerdo, luego lo aprueban los negociadores, lo firman los ministros de Asuntos Exteriores en una reunión y después se discute la posibilidad de un encuentro de los jefes de Estado para rubricar este acuerdo. No es una cuestión fácil, sobre todo porque la reunión podría ser multilateral e implicar a los garantes de la paz y la seguridad en Ucrania", aclaró el jefe de la delegación rusa.-Los negociadores indicaron que-El jefe de la delegación ucraniana, David Arahamiya, propuso que los garantes sean los del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (Reino Unido, China, Rusia, Estados Unidos y Francia), así como Turquía, Alemania, Canadá, Polonia e Israel.-Kiev busca que, en caso de un ataque contra Ucrania, se busque una solución diplomática y, si no se resuelve, tendría derecho a asistencia militar, incluida la declaración de una zona de exclusión aérea.-Si cuenta con las garantías solicitadas,-El negociador Mikhailo Podolyak apuntó quede las autodeclaradas Repúblicas Populares de Dónetsk y Lugansk, ni la península de Crimea, que Rusia anexionó de forma ilegal en 2014.-En ese tema, la propuesta “no prevé que Ucrania utilice la fuerza para liberar estos territorios”, y-El acuerdo no excluirá en ningún caso que Ucrania ingrese en la Unión Europea sino que, al contrario, los países garantes apoyarán activamente una adhesión., una vez que todas las tropas rusas hayan abandonado el territorio. La posición ucraniana es que un acuerdo firmado bajo presión (con tropas en el territorio) sería inválido.