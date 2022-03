Google cambia la palabra "guerra" en Rusia por "circunstancias extraordinarias"

Google tomó medidas sin precedentes en Rusia a partir de la invasión militar lanzada sobre Ucrania, pero al parecer el gigante de Internet se ha alineado con los intereses del Kremlin recientemente, según apunta una investigación del diario estadounidense The Intercept.



Los traductores de la plataforma, que no están contratados por Google directamente, pero que trabajan para la compañía tecnológica, recibieron a principios de marzo instrucciones para sustituir la palabra "guerra" por la descripción "circunstancias extraordinarias", según recoge el diario estadounidense.



De esta manera, la guerra en Ucrania, dejaría de ser llamada "guerra" en varias páginas corporativas de Google en Rusia, además de en Google Maps, Gmail, AdWords, y en las páginas sobre políticas y comunicaciones con sus usuarios. Así aseguraron desde The Intercept que sostuvo uno de los propios traductores, que habló con ellos.



El citado medio accedió a un correo electrónico interno recibido por la empresa de traducción que presta servicios a Google, en el que se especifican las nuevas directrices del gigante tecnológico a la hora de redactar los textos de sus páginas corporativas en ruso.



Por ejemplo, en su página de centro de ayuda para videos en un post sobre "productos y servicios restringidos" en la versión en inglés dice lo siguiente: "Debido a la guerra en curso en Ucrania, suspendemos temporalmente el servicio de anuncios de Google a los usuarios ubicados en Rusia".



Sin embargo, en la versión rusa la advertencia cambia: "Debido a la situación de emergencia en Ucrania, suspendemos temporalmente el servicio de anuncios a los usuarios ubicados en Rusia".



Este post hace referencia a una de las medidas que Google tomó en Rusia al inicio de la invasión: retirar su mercado publicitario como protesta. No obstante, y en la dirección opuesta, en sus páginas corporativas del mismo país prefiere omitir la palabra "guerra".



Esta decisión fue tomada para cumplir con la férrea ley contra las fake news que el presidente Vladimir Putin firmó el cuatro de marzo. Esta nueva regulación contempla hasta 15 años de prisión para aquellos que "difundan información falsa" sobre las fuerzas armadas rusas en la guerra con Ucrania.



"Aunque hemos suspendido los anuncios de Google y la gran mayoría de nuestras actividades comerciales en Rusia, seguimos centrados en la seguridad de nuestros empleados locales. Como se ha informado ampliamente, las leyes actuales restringen las comunicaciones dentro de Rusia. Esto no se aplica a nuestros servicios de información como Search y YouTube", declaró un portavoz de Google.