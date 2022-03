Para ingresar al Uruguay sólo se deberá presentar certificado de vacunación

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Uruguay adelantaron que a partir de abril se levantará el requisito de presentar un test de antígenos para ingresar a Uruguay.



En este momento, Uruguay exige para su entrada que se presente una pauta de vacunación completa, un test de PCR o de antígenos negativo, un seguro de salud para viajes y una declaración jurada de ingreso. Otros países, como Argentina, exigen lo mismo (además de una declaración jurada de salida), pero no es necesario presentar los hisopados.



Este tipo de medidas, en conjunto con la diferencia cambiaria, favorecen que el turismo de uruguayos deje de ser dentro de su propio país y que recurran a Argentina. Al momento, a tipo de cambio oficial, un peso uruguayo equivale a 2.58 argentinos.



El ministro de Turismo, Tabaré Viera, ya había insistido en la importancia de esta medida para aportar al crecimiento del sector turístico que, a pesar de la temporada de verano, no lograron recuperarse. En una rueda de prensa dijo que “cuanto más se flexibilice el ingreso y se les facilite la vida a los turistas, es mejor para el sector. Pero tiene un fondo sanitario que tiene que resolverlo el MSP”.



El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdijan comentó acerca de las medidas que tomó el Ministerio de Salud Pública hasta el momento: “En estos dos años fuimos muy responsables. Actualmente las medidas que quedan son para espacios cerrados en algunas actividades. Todas las actividades [al aire]libre ya no tienen protocolos, [aunque]hay recomendaciones de tapaboca en caso de grandes aglomeraciones”, dijo en Radio Universal.



Por su parte, el ministro de la cartera, Daniel Salinas, declaró que el cese de la emergencia sanitaria “es un tema de agenda para cuando pase la ola de ómicron y se llegue, en marzo, a importantes guarismos vacunales”, informó La Diaria.



En ese contexto, Salinas adelantó que cree que “van a estar dadas las condiciones para la normalidad progresiva”. Al igual que Satdjian, dijo que, así como en febrero se habilitaron todas las actividades al aire libre sin necesidad de control de aforos ni estado vacunal de los asistentes, en la primera semana de abril se podrían incrementar las flexibilizaciones en actividades en ambientes cerrados, en la educación y en las condiciones de ingreso al país.



“Seguramente todo eso se va a considerar dentro del paquete de medidas”, afirmó. Consultado sobre el cese del uso de tapabocas agregó que “no vamos a apresurarnos” y pidió que se continúe que utilizando en espacios cerrados ya que fue la medida que también permitió bajar las infecciones de otros virus respiratorios en los últimos dos años.



Cifras de vacunación



En Uruguay, 79% de la población está inmunizada con dos dosis de vacunas contra el covid-19. El 58% del total también se dio tres dosis. En el aniversario de los dos años desde que se detectó el primer caso de covid positivo en Uruguay, el jueves pasado, Salinas informó que “la cuarta dosis viene muy bien”. Además, el 48% de los niños de entre cinco y once años recibió una dosis.



Según Salinas, esos niveles de vacunación son los que permitieron “amortiguar netamente la repercusión en cuanto a internaciones, internaciones en CTI y fallecidos” durante la ola de contagios generada en enero y febrero de 2022 a causa de la variante ómicron.



El jerarca recordó que hubo un número alto de casos en aquel entonces, pero que “fueron mucho más leves que en la primera ola” causada por la variante P1 entre marzo y julio de 2021.