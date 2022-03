Anonymous hackeó el Banco Central ruso y amenazó con publicar 35 mil archivos

El colectivo de piratas informáticos Anonymous aseguró haber hackeado el Banco Central ruso y advirtió que en las próximas 48 horas podría liberar 35.000 archivos que incluyen “acuerdos secretos”.Además, amenazó a las empresas occidentales que no frenaron sus acciones en Moscú de sufrir ataques cibernéticos.El grupo de hackers afirmó a través de su cuenta de Twitter haberse infiltrado en el Banco Central ruso. Ante esta noticia, el organismo tuvo que reforzar la protección y garantizar la seguridad del rublo.“Última hora: El colectivo #Anonymous ha pirateado el Banco Central de Rusia. Se liberarán más de 35.000 archivos en 48 horas con acuerdos secretos. #OpRusia”, dice el tuit que publicaron.El ataque al Banco Central ruso ocurrió en medio de la especulación sobre el futuro de la actual directora, Elvira Nabiullina, quien señaló que la economía rusa estaba en una situación “extrema”.Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, cientos de empresas dejaron de operar en Moscú a modo de protesta por el conflicto militar que había desencadenado Vladimir Putin. Entre ellas se encuentran Mc Donald’s, Starbucks, Coca-Cola y Apple.Sin embargo, hubo otras multinacionales que siguen trabajando y Anonymous se encargó de ejercer presión sobre ellas.“Comunicado de prensa: Hacemos un llamado a todas las empresas que continúan operando en Rusia pagando impuestos al presupuesto del régimen criminal del Kremlin: ¡Retírense de Rusia! ¡Le damos 48 horas para reflexionar y retirarse de Rusia o de lo contrario estarán bajo nuestro objetivo!”, manifestó Anonymous en Twitter, acompañado de una foto de las supuestas empresas que continúan sus actividades allí.Los piratas cibernéticos publicaron otros tuits más, donde reclaman por los civiles que murieron en los bombardeos rusos. Dijeron: “Una vez más, hacemos un llamado a las empresas que continúan operando en Rusia: detengan inmediatamente su actividad en Rusia si sienten pena por las personas inocentes que están siendo masacradas violentamente en Ucrania. Te estás quedando sin tiempo. Nosotros no perdonamos. No nos olvidamos”.Algunas de las compañías, como Halliburton o Citrix, anunciaron que suspendieron sus operaciones en Rusia. Sin embargo, ese no fue el caso de Nestlé, que apostó a duplicar su actividad en Moscú y confirmó que seguirá vendiendo sus productos.En ese sentido, la empresa argumentó que no estaba obteniendo ganancias de sus operaciones en Rusia y que solo estaba entregando “productos esenciales” allí mientras continuaba distribuyendo alimentos en algunas de las ciudades ucranianas más afectadas.