Le cortó los genitales a su pareja después de atraparlo abusando de su hija

Una mujer le cortó el pene y los dos testículos a su marido después de que éste fuera supuestamente sorprendido, por una cámara oculta, abusando a su hijastra.Ha Thi N, de 36 años, de Son La, en Vietnam, instaló el dispositivo de grabación secreto junto a la cama de la niña tras varias quejas de su hija por el "inusual" comportamiento reiterado de su padrastro.Las autoridades locales dicen que la pareja tenía un historial de conflictos matrimoniales, aunque no tan graves como esta última situación. El hombre de 29 años, identificado como Nguyen Van H. ya había sido acusado de abusar sexualmente de la adolescente desde el 2020. Y tras negar continuamente las acusaciones, su mujer habría tomado medidas para poder verificar las sospechas.En una agresión posterior tras comprobar el abuso por un video, la mujer le cortó los genitales a su pareja mientras dormía. Luego, según informes locales, los tiró a la basura.La mujer se entregó a la policía al tiempo que se ponían en su poder las imágenes de los presuntos abusos del hombre. Mientras tanto, su marido, ensangrentado, fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde los médicos trataron de salvarle la vida, publicóSegún un post publicado en la página de Facebook del hospital, se cree que el hombre ahora se encuentra en un estado estable. Sin embargo, los médicos no pudieron reimplantarle el pene.El doctor Dinh Khac Truong dijo: "La operación fue muy difícil para el médico porque la herida estaba completamente abierta. Además, el corte del pene con un cuchillo requiere evitar una infección para salvar la vida del paciente".Según Vice, los cargos exactos a los que se enfrenta ahora la pareja siguen siendo inciertos mientras continúa la investigación de los dos supuestos incidentes.Los medios de comunicación locales informaron el lunes que la policía estaba interrogando a la esposa mientras buscaba los genitales cortados de su marido, que aún no fueron recuperados.El año pasado, a un hombre de 40 años de Vietnam se le reimplantó con éxito el pene amputado después de que su mujer se lo cortara con unas tijeras mientras dormía. En aquel momento, un médico implicado en el caso dijo a los medios de comunicación locales que los penes amputados por "esposas o novias celosas" eran una de las principales razones de las amputaciones de pene tratadas en el hospital.