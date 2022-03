Biden dijo que habrá una "respuesta" de la OTAN si Rusia usa armas químicas

Internacionales La OTAN acordó el refuerzo de tropas en Europa y ayuda militar a Ucrania

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió hoy que habrá una "respuesta" de la OTAN si Rusia usa armamento químico contra Ucrania.Luego de las cumbres de emergencia de la OTAN y el G7 en Bruselas, Biden dijo que cualquier represalia sería proporcional, aunque no confirmó que insistiría en una acción militar."Responderíamos", se limitó a responder Biden a una pregunta sobre qué haría la OTAN. "Responderíamos si lo usa. La naturaleza de la respuesta dependería de la naturaleza del uso".Habló después de que los líderes de la OTAN aprobarán aumentos importantes de las fuerzas de la alianza en Europa del Este, en una cumbre de emergencia en Bruselas.El mandatario asistió, asimismo, a una cumbre de líderes en el Consejo Europeo, que se centra en la guerra en Ucrania.Biden sostuvo que la idea "de la unidad de Europa en su conjunto, no solo de la OTAN, el G7 y esta organización [Consejo Europeo], realmente importa. Es lo más importante que podemos hacer para detener a este tipo que creemos en nuestro país que ya ha cometido crímenes de guerra".Jens Stoltenberg de la OTAN afirmó que se partirán cuatro nuevos grupos de batalla compuestos por 40.000 soldados con destino a Eslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumania.El Reino Unido enviará 6.000 misiles más a Ucrania, ya que el primer ministro Boris Johnson dice que el país "no está solo" en su lucha contra Rusia.