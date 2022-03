Encontraron una de las cajas negras del avión que se estrelló en China

Las autoridades de aviación civil anunciaron hoy el hallazgo de una de las dos cajas negras del Boeing 737-800 que se estrelló el lunes pasado en el suroeste de China con 132 personas a bordo, pero indicaron que se interrumpieron temporalmente las tareas de búsqueda de restos y del otro registrador de vuelo debido al mal tiempo en el área del accidente.



El vuelo MU5735 de China Eastern Airlines se desintegró el lunes en una ladera boscosa de Wuzhou al sur del país asiático, mientras volaba de Kunming hacia Cantón, y los rescatistas no encontraron sobrevivientes.



Según las autoridades, hay pocas esperanzas de hallarlos por la magnitud del accidente ya que la aeronave se estrelló casi en vertical y luego se incendió.



Una caja negra "del (vuelo) de China Eastern MU5735 fue encontrada el 23 de marzo", anunció a la prensa Liu Lusong, portavoz de la Administración de Aviación Civil de China (Caac), quien precisó que este tipo de aeronave que transporta pasajeros tiene dos registradores de vuelo, también llamados cajas negras, uno que registra las conversaciones en cabina y otro con información clave como velocidad, altitud y rumbo del aparato.



La CCAA no especificó cuál de las dos cajas negras se había encontrado y solo dijo que estaba "muy dañada", consignó la agencia de noticias AFP.



Cientos de bomberos, militares, médicos y voluntarios fueron movilizados en las tareas de búsqueda para encontrar rastros de los pasajeros, de sus efectos personales y la segunda caja negra, tareas que fueron interrumpidas esta mañana debido a la gran cantidad de lluvia que cayó en el lugar y la posibilidad de desprendimientos de tierra.



La posible confirmación de la muerte de los 123 pasajeros y 9 miembros de la tripulación lo convertiría en el peor accidente aéreo desde 1994 en China, donde la seguridad aérea está considerada muy buena por los expertos.



El presidente china, Xi Jinping, pidió el lunes que "se determinen las causas del accidente lo antes posible" y envió al lugar un equipo gubernamental encabezado por el viceprimer ministro Liu He, en tanto la CAAC ordenó una inspección general de todo el sector de la aviación durante las próximas dos semanas.