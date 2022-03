Fiscalía de Brasil acusó a Jair Bolsonaro por enriquecimiento ilícito

La fiscalía federal de Brasilia acusó este martes al presidente Jair Bolsonaro de haberse enriquecido ilícitamente desviando dinero público en la época en la que era diputado federal mediante el uso de empleados parlamentarios fantasmas, que en realidad le devolvían el dinero o trabajaban para sus asuntos particulares.



El caso involucra a Bolsonaro y a su exempleada en el Congreso Walderice Santos da Conceicao, también acusada de enriquecimiento ilícito por estar incluida en la planta permanente de los empleados parlamentarios y no haber ido a trabajar nunca a Brasilia.



Conceicao trabajó como empleada de la oficina parlamentaria de Bolsonaro en Brasilia de 2003 a 2008 pero nunca fue a su lugar de trabajo para asesorar al entonces diputado federal.



La fiscalía federal de Brasilia envió el pedido de juicio y condena contra Bolsonaro y su exempleada 'fantasma' por improbidad administrativa.



Ella y su pareja, el albañil Edenislon Nogueira García, en realidad eran caseros de la casa que los Bolsonaro tenían en la la localidad balnearia de Angra dos Reis, estado de Río de Janeiro.



La fiscalía señala que Bolsonaro estaba al tanto de que Walderice no prestaba los servicios correspondientes a la función y, aun así, atestiguó falsamente que ella asistía a su despacho para acreditar la jornada laboral exigida por la Cámara de Diputados para posibilitar el pago de salarios.



Según el Ministerio Público, "la conducta de los imputados y, en particular, la del exdiputado federal y actual presidente de la República, Jair Bolsonaro, se desvió mucho de lo que se espera de un agente público. En el ejercicio de su mandato parlamentario no sólo traicionó la confianza de sus electores, sino que también violó el decoro parlamentario al malversar fondos públicos destinados a remunerar al personal que apoyaba su gabinete y la actividad parlamentaria".