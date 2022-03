Tras tiroteos, toque de queda en destino muy concurrido por argentinos en Miami

El alcalde de Miami, Dan Gelber, dictó un toque de queda en South Beach, un destino muy concurrido por los argentinos, luego de dos tiroteos, uno de ellos en Ocean Drive, según publicó The New York Times. Dan Gelber confirmó además que podrían extender el toque de queda en las próximas semanas. Y atribuyó el caos en la isla de Miami a los estudiantes universitarios que concurren por Spring Break, que es una fiesta de una semana de estudiantes que da comienzo en los primeros días de primavera.De acuerdo al artículo del Times, Gelber se quejó de que durante este período, llegan decenas de miles de estudiantes generando un efecto no deseado de una “fiesta permanente” de la juventud. Gelber agregó: “No podemos sostener esto más, simplemente no podemos”, explicó. “Nosotros no pedimos el Spring Break, no lo promovemos, solo lo soportamos, y sinceramente, no queremos hacerlo más”, explicó.El toque de queda durará desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, pero se terminará de definir este martes. El toque de queda aplicará para la zona de bares y restaurantes, indicó Veronica Paysse, según difundió el Times. Según informaron las autoridades, la medida entrará en vigencia este jueves en el marco de un “estado de emergencia”. En Ocean Drive hay muchos bares y restaurantes, pero de noche y durante esta época, esa zona se ve desbordada de gente.La decisión llega luego de que dos mujeres fueran víctimas de un tiroteo en Ocean Drive en la madrugada de este lunes. Y un día antes, tres personas Fueran heridas en otro tiroteo. La manager del alcalde, Alina Hudak, dijo que estos tiroteos son actos cobardes consecuencia de gente “que viene a la ciudad aleatoriamente y se comporta de esta manera”. Según el artículo, desde que empezó Spring Break, a mediados de febrero, nueve policías fueron heridos en distintos episodios.Hudak consideró que una Isla con una capacidad limitada no está preparada para recibir tanta gente. “Nosotros no queremos Spring Break. No lo queremos aquí, pero siguen viniendo”, se quejó Gelberd. Luego, Hudak contó que es muy difícil de controlar la zona con tanta gente porque South Beach está conectada con varios puentes con el centro de Miami. El toque de queda ya se había adoptado eventualmente el año pasado para empezar a disuadir a los universitarios de ir a Miami en este período.