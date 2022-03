Tras 11 años sin rastro, cierran el caso de Madeleine McCain

Luego de más de una década la investigación policial especial sobre la desaparición de la niña británica Madeleine McCann mientras estaba de vacaciones en Portugal llega a su fin. Conocida como Operación Grange, la investigación de la Policía Metropolitana se inició cuatro años después de su desaparición en 2007 y fue diseñada para cooperar con otras fuerzas de investigación en Europa.



"Actualmente no hay planes para llevar más lejos la investigación. El final del camino para la Operación Grange ahora está a la vista. Se espera que el trabajo del equipo esté terminado para el otoño", publicó The Sun en relación al testimonio de una fuente cercana al caso.



La decisión de cancelar la investigación generó dudas sobre si el principal sospechoso del caso será acusado o no de la desaparición de la niña. Se trata de Christian Brueckner, de 45 años, quien actualmente se encuentra en prisión por otros delitos.



Los fiscales alemanes dicen que tienen pruebas "concretas" contra él y que es su único sospechoso, que actualmente cumple una sentencia de cárcel por la violación de una mujer estadounidense en 2005. Brueckner fue nombrado como el principal sospechoso después de que los registros telefónicos lo colocaran en el resort portugués la noche en que Madeleine desapareció.



¿Por qué va a terminar el caso de Madeleine McCann?

El presupuesto para la investigación se agotará a fines de marzo, a pesar de que la ex jefa de policía de Met, Cressida Dick, dijo que la operación solo terminaría una vez que se hayan investigado todas las pistas.



En los últimos años, el equipo que trabaja en la Operación Grange se redujo de 40 oficiales a solo cuatro. Dirigida por el inspector jefe de detectives Mark Cranwell, se cree que la investigación costó alrededor de £ 13 millones.



La investigación fue encabezada por las autoridades alemanas y portuguesas, con la policía de Met en un papel de apoyo. Según los informes, se envió una solicitud de más dinero al Ministerio del Interior, lo que llevaría la operación hasta fines de septiembre.



¿Se podría reabrir el caso de Madeleine McCann?

Los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann, prometieron que nunca dejarán de buscar a su hija y tal vez busquen utilizar el fondo especialmente creado, Madeleine's Fund: Leave No Stone Unturned, que actualmente tiene más de £900,000 disponibles.