Video: "El odio a lo ruso es un fenómeno que está muy concentrado en Europa"

La situación ha llegado a extremos tales como la suspensión de deportistas en distintas competencias internacionales y también hizo, por ejemplo, que las autoridades de la Universidad Bicocca, en Milán, Italia, prohibieran a un profesor dar un curso sobre Fiódor Dostoyevski, uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, fallecido hace más de 140 años.Otro ejemplo de este sentimiento antirruso es el del famoso director de orquesta Valery Gergiev, quien primero debió renunciar por presiones a su puesto de director musical del Festival de Verbier, en Suiza, y al cabo de unos días fue cesado como director titular de la Orquesta Filarmónica de Múnich.En diálogo con, Ariel Umpièrrez, analista geopolítico, explicó sobre esta “rusofobia” y las repercusiones que generó el conflicto entre Rusia y Ucrania.“Es un fenómeno desconocido, por lo menos en las últimas décadas. Este odio a lo ruso se está dando en muchísimas partes del mundo, pero sobre todo muy concentrado en Europa, donde todo lo ruso, y no hablamos de la guerra en sí, genera rechazo”.A entender de Umpièrrez, esta situación “tiene dos aspectos extremadamente peligrosos: primero, desarrolla esta xenofobia y segundo, así empiezan todos los regímenes totalitarios. Tolerar estos atropellos a las libertades y derechos, es volver a las épocas más oscuras y es totalmente condenable”.Y remarcó que “en las épocas más oscurantistas de la Edad Media, había señores que decían lo que se podía leer; lo que estaba bien y lo que no, y entonces no es una democracia, no hay derechos humanos reales o los hay si te ceñís a lo que el discurso oficial quiere que digas y que pienses, es horrible”.