Murió un turista italiano tras ser atacado por un tiburón en playa del Caribe

Un turista italiano murió este viernes tras ser atacado por un tiburón en el archipiélago colombiano de San Andrés, en el mar Caribe. Según medios locales, el hombre se vio rodeado por varios de estos animales cuando se bañaba en una zona rocosa de acantilados conocida como “La Piscinita”. Fue en ese contexto que uno le mordió la pierna derecha a la altura del muslo y le causó una herida fatal.“Los tiburones no le daban oportunidad de que nadara, él trataba de espantarlos con la mano, pero cada vez que hacía esto lo mordían”, relató un testigo al canal local TeleIslas, aunque sin aclarar la cantidad de animales que había en el agua ni aportar mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el ataque.Ya gravemente herido, el hombre de 56 años, identificado como Antonio, fue ayudado por varias personas a salir del mar. A continuación, lo trasladaron al Hospital Departamental de San Andrés, al que llegó inconsciente; los médicos no pudieron reanimarlo. “Al parecer tuvo una pérdida de volumen sanguíneo en la zona en donde tuvo el accidente”, dijo a Caracol Radio Erika Palacios, Subgerente Científica del centro de salud.El trágico incidente infundió terror en los turistas que disfrutaban de las playas de San Andrés. A esto se sumó la difusión en las redes sociales de imágenes y videos que dieron cuenta de la presencia de al menos dos tiburones en las aguas caribeñas.Frente a este escenario, las autoridades indicaron que este tipo de ataques es infrecuente en la zona. No obstante, quienes viven en el lugar aseguran que no es la primera vez que sucede un hecho de estas características e instaron al Gobierno a llevar adelante acciones para evitar que se repita.