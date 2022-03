Ucrania afirma que el 80% de las viviendas en Mariúpol fueron destruidas

La defensa

Rusia informa aciertos de sus misiles Iskander

Lo que informó Ucrania

La destrucción en la ciudad ucraniana de Mariúpol, bajo asedio ruso desde hace 16 días, es "colosal" y se calcula que el 80% de las viviendas fueron destruidas, admite el país invadido por Rusia.Serían 30.000 personas las personas que pudieron dejar la ciudad los dos últimos días con su propio transporte, según informó el ayuntamiento local, pero más de 350.000 residentes de Mariupol continúan escondidos en almacenes y sótanos "ante el continuo bombardeo de las fuerzas de ocupación rusas" que lanzan, como media, "de 50 a 100 proyectiles por día".Un 30% de la infraestructura destruida no se puede restaurar, estiman en Ucrania, donde recuerdan que la mencionada ciudad lleva 16 días de bloqueo y hasta admiten que "en algunos territorios temporalmente ocupados, los invasores rusos intentan crear una imagen positiva distribuyendo alimentos a la población civil"."Al mismo tiempo, están buscando y deteniendo activamente a activistas proucranianos, funcionarios públicos, miembros de la Operación Antiterrorista/Operación de Fuerzas Conjuntas y miembros de sus familias, así como a otros ciudadanos que puedan organizar la resistencia a la ocupación", dice el sitio Ukrinform.Por otra parte, el ejército ruso atacó con misiles contra la planta de reparación de aeronaves de Lviv, destruyendo sus edificios, informó el alcalde de la ciudad, Andriy Sadovy. Allí no se registraron víctimas porque la evacuación se produjo a tiempo; en el lugar trabajaban equipos de rescate y los servicios municipales correspondientes.No obstante el panorama apocalíptico descrito anteriormente, el Estado Mayor General de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania continuaba cantando loas a la defensa del país."Las Fuerzas Armadas de Ucrania continuaron asestando golpes devastadores a grupos de tropas enemigas que intentaban consolidar y mantener las líneas defensivas tomadas. Durante las últimas 24 horas, los defensores ucranianos destruyeron parcialmente y detuvieron el avance de las unidades del 437º Regimiento de Entrenamiento y el 26º Regimiento de Tanques de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa hacia el interior de Ucrania", apuntó el organismo mencionado.También informó: "Durante el día pasado, aviones de bombardeo y asalto de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania infligieron fuertes golpes a las columnas de equipo militar enemigo. Las fuerzas de misiles antiaéreos y los aviones de combate golpearon 14 objetivos aéreos enemigos (siete aviones, un helicóptero, tres vehículos aéreos no tripulados y tres misiles de crucero)"."Debido al hecho de que los invasores han agotado significativamente los recursos humanos (pérdidas irreversibles y sanitarias causadas por unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, casos de automutilación, para evadir las hostilidades, y pérdidas psicógenas), el comando de las fuerzas armadas de la Federación Rusa se ve obligada a extremar las medidas en materia de dotación de personal. Están realizando movilizaciones encubiertas, atrayendo a los llamados voluntarios, reclutas y cadetes, así como mercenarios de la República Árabe Siria", se lee en el informe.El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov, denunció hoy que los militares rusos destruyeron los sistemas de misiles de los nacionalistas ucranianos con dos proyectiles de crucero rusos Iskander en respuesta al ataque contra la ciudad ucraniana de Melitópol.Según datos de los militares rusos, la noche del 18 de marzo, las fuerzas ucranianas atacaron las zonas residenciales de Melitópol desde las afueras en el sudeste de la ciudad de Zaporoyia, "controlada totalmente por las unidades nacionalistas ucranianas", con misiles tácticos Tochka-U."Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia determinaron las coordenadas de los lanzamientos de misiles balísticos ucranianos.Para impedir los ataques con misiles y proteger a los ciudadanos ucranianos de nuevos ataques del régimen nacionalista de Kiev, dos misiles Iskander destruyeron los lanzadores de misiles de nacionalistas ucranianos", afirmó Konashénkov.El parte de guerra de Rusia añade que "en las últimas 24 horas, se han destruido 81 objetos militares de Ucrania, incluidos cuatro sistemas lanzacohetes múltiples, tres puestos de mando, ocho depósitos de armas y municiones y 28 puntos de concentración de equipos militares"."Durante la noche, los medios de aviación y defensas antiaéreas de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia derribaron seis drones ucranianos", agrega, según el sitio Actualidad.rt.comEn una publicación fugaz del sitio Ukrinform, Ucrania había afirmado que "el enemigo gastó casi todo el conjunto de misiles de crucero navales Kalibr y los sistemas de misiles táctico- operativos Iskander durante los primeros veinte días de la operación"."Ahora continúa lanzando ataques con misiles y bombas contra la infraestructura y barrios residenciales de las grandes ciudades con el uso de armas indiscriminadas", dijo el Ministerio de Defensa del país invadido.

Rusia atacó en las últimas horas un colegio, una guardería y seis viviendas en Kiev, en tanto que bombardeó Lugansk y destrozó 20 edificios dejando en total tres personas muertas, según denuncias de Ucrania.El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, informó que hubo un muerto y al menos cuatro niños heridos entre 19 personas que sufrieron lesiones en la Capital, cuando los misiles rusos cayeron sobre un barrio residencial de Podil."El enemigo continúa atacando la capital. Por la mañana, bombardearon un barrio residencial en el distrito de Podil. Una persona murió, 19 resultaron heridos, incluidos cuatro niños. Quedaron dañadas seis edificios residenciales, una guardería y una escuela", apuntó Klitschko.Ucrania elevó este viernes a 109 el número de niños todo el país en lo que va de la invasión y en cuanto a lo ocurrido en Lugansk, da al menos dos muertos.