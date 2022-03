Afirman que Rusia destruyó fábrica cerca de un aeropuerto en el oeste de Ucrania

El alcalde de la ciudad ucraniana de Lviv -también conocida como Leópolis-, Andriy Sadovi, anunció hoy que "misiles" rusos habían destruido una fábrica cerca del aeropuerto de esta población del oeste de Ucrania, situada cerca de la frontera con Polonia.



"Varios misiles han impactado una fábrica de reparación de aviones. El edificio quedó destruido por los disparos. El funcionamiento de la fábrica había sido suspendido previamente, con lo que no hay víctimas por ahora", escribió en Facebook.



El jefe municipal informó que ya había socorristas en el lugar, recogió la agencia de noticias Europa Press.



Minutos antes, Sadovi había asegurado que el ataque no había impactado directamente en el aeropuerto.



Un periodista de la agencia AFP pudo observar una cortina de humo elevarse hacia el cielo en esa zona, así como vehículos de policía y ambulancias en esa dirección.



La ciudad de Lviv, por donde pasan gran parte de los ucranianos que huyen a otros países, no había sufrido ataques hasta el momento.



Sin embargo, el ejército ruso está ampliando su radio de acción y el domingo bombardeó una base militar ucraniana en esta región, causando al menos una treintena de muertos.



El gobierno ruso no confirmó esta acción denunciada por Ucrania, pero sí anunció que la aviación y la defensa antiaérea propias derribaron otros seis drones ucranianos, uno de ellos un Bairaktar, de fabricación turca, en un ataque que se produjo anoche, informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso.



"Anoche la aviación y la defensa antiaérea de la Fuerza Aeroespacial de Rusia derribaron en el aire a otros seis aviones no tripulados, uno de ellos un Bairaktar TB2", dijo el portavoz de la institución, el general mayor Ígor Konashenkov, en una comparecencia ante la prensa que reseñó la agencia de noticas rusa Sputnik.



En la ofensiva aérea, agregó, fueron destruidos 81 objetivos militares ucranianos, entre ellos cuatro lanzacohetes múltiples, tres centros de mando, ocho arsenales y equipos militares concentrados en 28 áreas.



Desde que comenzó la invasión a Ucrania, hace 23 días , las fuerzas de Rusia destruyeron más de 1.400 tanques y otros equipos blindados, agregó el portavoz.



"En total desde el inicio de la operación especial (como Rusia denomina la invasión militar) han sido destruidos 183 drones, 1.406 tanques y otros vehículos blindados, 138 lanzacohetes múltiples, 535 cañones y morteros, así como 1.197 automóviles militares", detalló.