Con un estremecedor video, Zelenski mostró el impacto de la invasión rusa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, suplicó ayuda al Congreso de Estados Unidos en un discurso pronunciado este miércoles por video, comparando la invasión rusa de su país con el ataque a Pearl Harbor y los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. También mostró una edición con crudas imágenes del impacto de la invasión rusa a Ucrania.El mandatario, sin embargo, reconoció que su pedido de que las potencias mundiales apliquen una zona de exclusión aérea podría no cumplirse.En su alocución, Zelenski afirmó que Estados Unidos debe imponerle sanciones a legisladores rusos y bloquear las importaciones de Rusia, y mostró un video desgarrador de la destrucción que las fuerzas rusas han causado en su país.Las imágenes muestran escenas de la vida en Ucrania antes de los ataques de las fuerzas rusas, los bombardeos sobre población civil y finalmente las consecuencias del fuego, con filmaciones de soldados y niños muertos."Les hacemos un llamado ahora mismo, les hacemos un llamado por hacer más", expresó Zelenski. Urgió tomar más medidas para castigar la economía de Rusia, declarando: "La paz es más importante que los ingresos".Los legisladores le dieron una ovación de pie, tanto antes como después de su discurso, que Zelenski empezó en ucraniano con la ayuda de un intérprete pero luego cambió al inglés para hacer un emotivo pedido de ayuda. "No veo que la vida tenga sentido si no podemos poner fin a esta matanza", declaró.Vestido de camiseta color verde oliva, Zelinski inició su discurso evocando el bombardeo japonés contra Pearl Harbor en 1941 y los ataques terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono en septiembre del 2001. "¿Recuerdan Pearl Harbor? ¿Recuerdan el 11 de septiembre? Pues mi país está sufriendo lo mismo, todos los días'', expresó el mandatario.Zelenski en días recientes imploró a las potencias mundiales imponer una zona de prohibición de vuelos sobre su país a fin de frenar los devastadores bombardeos rusos. Esto ha puesto en un dilema al presidente Joe Biden, que hasta ahora se negó a aplicar esa medida —así como transferirle jets a Polonia— por temor a provocar una confrontación directa con Rusia.El presidente ucraniano surgió como una figura heroica en el centro de lo que se perfila como la peor amenaza a la seguridad europea desde la Segunda Guerra Mundial. Casi tres millones de refugiados han huido de Ucrania, el éxodo más rápido de tiempos modernos.Zelenski agradeció al pueblo estadounidense por su apoyo, pero exhortó a Biden a hacer más. "Usted es el líder de la nación. Espero que sea también el líder del mundo", le dijo al mandatario estadounidense. "Ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz".Hizo referencia a las imágenes de presidentes estadounidenses esculpidas en el Monte Rushmore, afirmando que Ucrania quiere "vivir nuestro propio sueño nacional, tal como ustedes tienen el suyo... queremos democracia, independencia, libertad".Zelenski pareció reconocer el dilema político que presenta a las potencias mundiales su pedido de imponer una zona de exclusión aérea sobre su país. "¿Es mucho pedir, crear una zona de prohibición de vuelos sobre Ucrania? Si es mucho pedir, les ofrezco una alternativa", añadió, pidiendo más armas para frustrar los bombardeos rusos.