Al menos cuatro muertos y más de 100 heridos tras terremoto en Japón

Cuatro personas murieron y más de 100 resultaron heridas en Japón tras un fuerte terremoto la noche del miércoles en la costa oriental, cerca de Fukushima, que llevó a las autoridades a emitir una alerta de tsunami desactivada horas después.El portavoz del gobierno Hirokazu Matsuno dijo que se habían reportado cuatro muertes, aunque todavía se investigaba si eran consecuencia directa del sismo. También hubo 107 personas heridas, añadió.La sacudida, de la que seguía habiendo pequeñas réplicas durante la mañana del jueves, hizo activar una alerta de tsunami por olas de hasta un metro en las regiones de Fukushima y Miyagi, pero esta fue retirada horas después por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).Este organismo sólo registró olas de 30 centímetros en Ishinomaki, en el departamento de Miyagi, aunque invitó a la población a mantenerse alejada de la costa.El sismo provocó un corte de electricidad que afectó a dos millones de hogares, 700.000 de ellos en Tokio, la capital, indicó la compañía energética TEPCO. Alrededor de 30.000 seguían sin luz en el noreste del país por la mañana jueves.La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón indicó que no se habían detectado anomalías en la central de Fukushima, que hace once años, el 11 de marzo de 2011, colapsó al ser alcanzada por un tsunami que dejó 18.500 muertos y desaparecidos.En la central de Fukushima, la compañía que regula la central ha señalado que las bombas de agua de las piscinas de almacenamiento de combustible gastado han dejado de funcionar temporalmente, pero no ha habido cambios en los niveles de radiación.Las autoridades indicaron que están trabajando para evaluar los daños provocados por el sismo y advirtieron que podrían producirse réplicas.La compañía ferroviaria JR East señaló perturbaciones importantes en su red y el descarrilamiento de un tren de alta velocidad con 75 pasajeros y tres trabajadores al norte de la ciudad de Fukushima, pero sin provocar heridos.El archipiélago nipón está situado en el denominado “Cinturón de Fuego” del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica donde chocan las placas tectónicas, que se extiende a través del sureste asiático y la cuenca del Pacífico.