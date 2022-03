Deslizamiento de tierra, lodo y piedras sepultó decenas de viviendas en Perú

El martes 15 de marzo se reportó un deslizamiento de un cerro en la localidad Retamas, ubicado en el distrito de Parcoy, en la provincia de Pataz, en la región La Libertad.De acuerdo a la información confirmada por el teniente PNP Carlos Alberto Valderrama, comisario de Retamas, hasta el momento hay siete desaparecidos, tres de los cuales son menores de edad."Se han rescatado 4 personas y tenemos 7 desaparecidos, 3 de ellos son menores de edad”, señaló.Más temprano, el gobernador regional Manuel Llempén manifestó que son entre 60 y 80 casas las que han sido cubiertas por la tierra, por lo que se ha convocado al gerente regional de Defensa Nacional, César Campaña, y al director regional de Indeci, Hipólito Cruchaga, para monitorear la emergencia y canalizar ayuda."El deslizamiento del cerro ha cubierto, según el informe preliminar, aproximadamente entre 60 y 80 casas. Han sido totalmente cubiertas. Esto se ha producido en horas de la mañana y se puede decir que las personas han podido salir. Según las imágenes esto es muy trágico", expresó en RPP Noticias.

En tanto, una pobladora de Retamas, dijo que "hay bastante gente enterrada" y que el apoyo que ha llegado es insuficiente."A las 7:30 de la mañana, todos están en sus habitaciones. Hay bastante gente enterrada. No contamos con el apoyo suficiente para poder recatarle pronto y con vida. Los familiares de los que están angustiados, ellos mismos arriesgan sus vidas metiéndose ahí, tratando de excavar. Hay personas mayores de edad, hay mineros, hay niños, bebés", expresó."Estamos aislados. No podemos evacuar a otro pueblo. Estamos aislados porque todo está derrumbado, no hay pase para Trujillo. Toda la parte que se ha derrumbado, está partido y por lo visto se va a seguir rajando", alertó.Lady Leiva, residente de Retamas, contó que su familia salvó de morir en el alud caído esta mañana, gracias a que evacuaron horas antes a un terreno aledaño.En diálogo con RPP Noticias, la mujer contó que su esposo advirtió la posibilidad del deslizamiento tras una inspección en el cerro, por lo que decidieron ponerse a buen recaudo. Al final, esto salvó la vida de toda su familia.“Hemos escapado a mi ranchito, hemos salido de ahí. Mi esposo ha visto, fue a mirar (en el cerro); y ya estaba feo. Por eso, hemos escapado para acá. Hemos salido ayer y nos hemos salvado, pero nuestra cada se ha sepultado”, manifestó.El presidente Pedro Castillo informó que apoyarán a las familias damnificadas por el deslizamiento de tierra registrado en la provincia de Pataz."He dispuesto que el jefe del Indeci y el ministro de Defensa (José Gavidia) acudan a la zona afectada por el deslizamiento de tierra en la provincia de Pataz", expresó el mandatario en sus redes sociales.Por su parte, el ministro de Defensa detalló que se dirige a la zona de emergencia junto a un equipo de respuesta rápida del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). "Brindaremos toda la ayuda necesaria a las familias afectadas", indicó.Asimismo, el ministro de Salud, Hernán Condori, anunció el envio de brigadistas y de media tonelada de medicinas e insumos al pueblo de Retamas.En declaraciones a La Rotativa del Aire de RPP Noticias, el titular del Minsa afirmó que en Pataz hay un anillo de contención para emergencias de salud, que está listo para trabajar en la emergencia. Este sistema está integrado por los puestos de salud de Parcoy, Llacuebamba y Tayabamba, entre otros, dijo.Los cuerpos de una persona adulta y un bebé fueron encontrados este miércoles entre los escombros del mercado central de Retamas. Con este hallazgo, la cifra sube a cuatro de ocho reportados como desaparecidos.Los cuerpos hallados corresponden a los de un hombre adulto y una niña “al parecer de un mes de nacida”, según informó el superior de la Policía Nacional (PNP), José Rivas Garay.“Lo más probable es que haya tratado de proteger a la niña, y el derrumbe los ha enterrado a los dos”, sostuvo. Los cuerpos fueron evacuados del lugar y luego trasladados en una ambulancia.