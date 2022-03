La Santa Sede reiteró su disposición a mediar para poner fin a la guerra

El secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, reiteró la voluntad de la Santa Sede de hacer todo lo posible por mediar para poner fin al conflicto en Ucrania, una disponibilidad de la que habló el Papa Francisco y que sigue vigente.



El purpurado afirma que trató personalmente el asunto en los últimos días con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien tomó nota del ofrecimiento papal pero, reconoció, "no ha habido señales hasta ahora" de parte del gobierno de Vladimir Putin al respecto.



"No es importante que se acepte la oferta de la Santa Sede, sino que lo importante es que, de la manera que sea, se ponga fin a todo lo que está ocurriendo", precisó y expresó su confianza en que los contactos en curso y las otras mediaciones en el terreno puedan concluirse positivamente.



Por otro lado, afirmó el cardenal Parolin, la Iglesia está haciendo mucho: los repetidos llamamientos del Papa, las iniciativas de oración, la solidaridad, los continuos contactos con el nuncio en Kiev.



Asimismo, subrayó la importancia de las numerosas manifestaciones que piden el fin del conflicto en Ucrania, recordando que el pontífice dijo en el Ángelus del pasado domingo que se unieran "a la gente común para pedir el fin de la guerra". Y también en Rusia, señaló, hay muchos movimientos por la paz y esto es un signo de esperanza.



El cardenal Parolin dijo estar impresionado por la expresión que utilizó el Papa este domingo: ¡En nombre de Dios, detengan esta masacre!".



"No sólo fueron las palabras, particularmente fuertes, particularmente incisivas, sino que el Papa parecía particularmente apenado y eso sólo puede ser así. Todos estamos dolidos y consternados por esta guerra que no tiene sentido", enfatizó.