El magnate Elon Musk invitó a pelear a Putin, con Ucrania como “premio”

El multimillonario Elon Musk invitó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a “jugarse” Ucrania en una pelea mano a mano, y avisó que hablaba “completamente en serio”.



"Por la presente desafío a Vladimir Putin a un combate (cuerpo a cuerpo). El premio es Ucrania", escribió Musk, fundador de la compañía espacial SpaceX, en su cuenta de Twitter.



En otro mensaje que dirigió a la cuenta oficial en inglés del Kremlin, el magnate preguntó: “¿Acepta esta pelea?". Y ante la incomprensión de uno de sus más de 77 millones de seguidores, aseguró que hablaba "completamente en serio".



Días pasados, Musk había expresado su respaldo a las autoridades ucranianas ante la invasión de tropas rusas, también con mensajes en Twitter: "Ucrania, aguanta" puso a principios de mes, y felicitó "al gran pueblo de Rusia, que no quiere" la guerra.



La primera reacción al inusual desafío fue la del líder de la república federada rusa de Chechenia, Ramzan Kadirov, un firme partidario del presidente ruso y aficionado a las artes marciales, que recomendó al multimillonario que no "luche contra Putin" porque son "categorías de peso demasiado diferentes".



"No sería muy deportivo por parte de Vladimir Vladimirovich (Putin) vencer a un oponente más débil", aseguró Kadirov en su cuenta de Telegram, y propuso a Musk "entrenarse en varios centros de la República de Chechenia", ubicada en el sur de Rusia.



"Aquí te diremos más sobre los oscuros métodos estadounidenses de relaciones públicas y te enseñaremos a llevar bien tus cuentas en las redes sociales", agregó.



"Saldrás de Chechenia sintiéndote otra persona", completó, informó la agencia de noticias AFP.



El multimillonario, nacido en Sudáfrica, respondió hace días un pedido de ayuda de un funcionario ucraniano activando el servicio de Internet satelital Starlink en Ucrania y enviando equipos a ese país para favorecer la conectividad a las áreas afectadas por ataques militares rusos.



Musk parece acostumbrado a la polémica en Twitter, y en febrero acusó al regulador bursátil estadounidense, que le impuso varias sanciones, de buscar amordazar su libertad de expresión.



También comparó al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con Adolfo Hitler en un mensaje de respaldo a quienes cuestionaban las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno. Después borró ese mensaje.