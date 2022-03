Un periodista estadounidense murió baleado en Kiev

Un periodista estadounidense murió baleado este domingo y otro de la misma nacionalidad resultó herido en Irpin, un suburbio del noroeste de Kiev, donde las fuerzas de Ucrania combatían contra las tropas de Rusia, informó la prensa internacional.



Brent Renaud, fotógrafo y realizador de documentales de 50 años, se convirtió en el segundo periodista muerto en Ucrania desde la invasión rusa del 24 de febrero.



Un cronista de la televisión estatal ucraniana fue la primera víctima fatal del conflicto, el 1 de este mes, durante el bombardeo ruso a una planta transmisora en Kiev.



Renaud y su compañero Juan Arredondo fueron baleados mientras circulaban en un automóvil junto a un civil ucraniano que también fue herido, informó el médico local que los atendió, Danylo Shapovalov, según la agencia de noticias AFP.



El fotógrafo y documentalista “recibió un balazo en la nuca y murió de manera instantánea”, indicó Shapovalov.



“Habíamos ido a filmar a los refugiados abandonando la zona, nos subimos a un vehículo y alguien se ofreció a llevarnos al otro lado del puente”, relató Arredondo en un video grabado en el hospital donde fue atendido.



“Pasamos un control y empezaron a dispararnos, el conductor se dio la vuelta y siguieron disparando”, agregó en la grabación, publicada en redes sociales.



Autoridades ucranianas acusaron a las fuerzas rusas de haber disparado a los periodistas, pero hasta esta tarde se desconocía de dónde procedieron los tiros.



El alcalde de Irpin, Oleksandr Markushin, anunció que los periodistas ya no podrán acceder a la ciudad por “razones de seguridad” tras la muerte de Renaud, según medios ucranianos citados por la agencia ANSA.



El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), con sede en Nueva York, dijo en Twitter que “las fuerzas rusas en Ucrania deben cesar de inmedito toda violencia contra periodistas y civiles”, y advirtió que “quien haya matado a Renaud deberá rendir cuentas”.



El diario estadounidense The New York Times, en el que Renaud trabajó hasta 2015, lamentó la muerte del fotógrafo y destacó su “talento”.