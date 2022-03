“Mi esperanza me guió”: niño ucraniano de 11 años escapó solo a Eslovaquia

Hassan al-Khalaf es un niño ucraniano de 11 años que logró escapar sólo y por sus propios medios de los horrores de la guerra a Eslovaquia. "Mi esperanza me guió", expresó el chico tras dejar su hogar en Zaporiyia, en el este ucraniano, y viajar 1.500 kilómetros en tren y a pie.La historia de Hassan llamó la atención en todo el mundo luego de que la policía eslovaca la publicara en su página y lo calificara de "héroe".El pequeño es uno de los más de 2,5 millones de refugiados que huyeron de Ucrania a Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumania."Tenía la esperanza de mi madre, que quería que me fuera", contó en una entrevista.Ella no podía dejar a su abuela sola, lo que hizo que enviase al niño solo a Eslovaquia, donde estudia su hermano mayor.Al país llegó con una bolsa de plástico, su pasaporte y un número de teléfono escrito en la mano.Una vez que llegó a la capital eslovaca, Bratislava, fue acogido por voluntarios que le dieron comida y bebida, mientras funcionarios fronterizos localizaban a sus familiares."Quiero agradecer enormemente a los voluntarios, porque están ayudando a personas que ni siquiera conocen", expresó el niño, quien tiene la esperanza de volver a ver a su madre: "Creo que habrá un final feliz", agregó.El niño una de los más de 176 mil ucranianos que han cruzado la frontera de Eslovaquia.Naciones Unidas ha calificado a esta huida como la crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.