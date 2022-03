Flores que crecen en Antártida son la "última señal de una catástrofe ambiental"

Las flores autóctonas de la Antártida están creciendo más rápidamente debido al cambio climático, lo que podría representar un punto de inflexión potencial para el ecosistema cambiante de la región. Los científicos ya han observado un aumento en el crecimiento de las plantas debido al calentamiento climático en el hemisferio norte, pero este es el primer cambio registrado en el sur de la Antártida.



Un estudio publicado días atrás en la revista Current Biology encontró que las únicas plantas con flores del continente han estado creciendo rápidamente en la última década, gracias a las temperaturas más cálidas. “La Antártida está actuando como un canario en una mina de carbón”, aseguró Nicoletta Cannone, autora principal del estudio y profesora asociada de ecología en la Universidad de Insubria de Italia.



El duro paisaje de la Antártida significa que las plantas son pocas y distantes entre sí, y solo dos pueden florecer. El estudio analizó la propagación de la Deschampsia antarctica, un tipo de hierba, y la Colobanthus quitensis, de la que brotan diminutas flores amarillas, entre 2009 y 2018. Estas plantas, dijo Cannone, “tienen un metabolismo bien adaptado a las duras condiciones del clima antártico: son capaces de hacer la fotosíntesis a temperaturas bajo cero y cubiertas de nieve y pueden reiniciar su crecimiento al final del largo invierno antártico”.



Si bien las plantas viven en partes de las islas antárticas y parte de la península, Cannone y su equipo concentraron sus observaciones de las plantas en la isla Signy, en el rango de las islas Orcadas del Sur, debido a un sólido conjunto de datos históricos relacionados con el crecimiento de las plantas. Luego, los científicos compararon la tasa de crecimiento durante este período de nueve años con encuestas anteriores de crecimiento realizadas desde principios de la década de 1960.



Resulta que a las plantas les encanta el clima más cálido. Los investigadores encontraron que Colobanthus creció cinco veces más rápido entre 2009 y 2018 en comparación con las tasas de crecimiento entre 1960 y 2009. Deschampsia, mientras tanto, creció 10 veces más en la última década que antes. Signy Island ha experimentado un aumento general de 1 grado Celsius (1,8 grados Fahrenheit) en la temperatura media anual del aire entre 1960 y 2018; está claro que estas plantas se están beneficiando del nuevo ambiente cálido.



“Nuestro trabajo proporciona la primera evidencia de los impactos acelerados del calentamiento climático en la Antártida”, sostuvo Cannone. Las plantas, escribió, “son el mejor bioindicador de los ecosistemas terrestres, ya que no pueden evitar el calentamiento climático moviéndose” como lo hacen los animales.



Si bien el continente no está experimentando cambios climáticos tan rápidos como el Ártico, las nuevas investigaciones muestran cada vez más que la Antártida no es inmune al calentamiento, como algunos científicos teorizaron anteriormente. Un estudio publicado en 2020 encontró que la Antártida se ha calentado tres veces más rápido que el resto del mundo en los últimos 30 años.



En las últimas décadas, la Antártida también ha visto una cantidad bastante angustiosa de pérdida de hielo: entre 2008 y 2015, la pérdida de hielo en el océano en el continente aumentó en 36 mil millones de galones por año, mientras que un estudio de 2019 encontró que una cuarta parte de los glaciares antárticos ahora se han desestabilizado en comparación con las mediciones tomadas en 1992. Varios glaciares clave que actúan como respaldo para grandes cantidades de hielo, como el glaciar Thwaites, conocido siniestramente como el glaciar Doomsday, han mostrado signos de estrés increíblemente preocupantes en los últimos años.



Probablemente hay algunos factores no climáticos que ayudan a que las flores florezcan, según el estudio. El lobo fino antártico descansa y muda en islas antárticas como Signy, y toda esa actividad de focas en tierra puede perturbar seriamente las poblaciones de plantas. El estudio encontró que estas focas han estado menos presentes en los últimos años en Signy Island, lo que puede estar ayudando a las plantas.



Pero en general, está claro que el clima más cálido impulsado por el cambio climático está acelerando el crecimiento de estas plantas, a un ritmo mucho más rápido de lo que esperaban los científicos. “Nos sorprendió la velocidad de la aceleración detectada aquí, porque confiábamos en registrar un aumento de estas plantas entre nuestras encuestas, pero no podíamos plantear la hipótesis de un evento de tal magnitud”, escribió Cannone. “Nuestros análisis estadísticos muestran claramente el vínculo entre el calentamiento del verano y el crecimiento de las plantas”.



Nuevo destino para las especies invasoras



Las temperaturas más cálidas harán que proliferen algunas especies y comunidades terrestres antárticas nativas de forma aislada, pero también conducirá a mayores riesgos por el establecimiento de especies no nativas invasoras, como algunas algas, percebes y mejillones, así como otras plantas o insectos. Estas especies invasoras pueden medrar ahora gracias al cambio de condiciones ambientales y desencadenar una pérdida de biodiversidad irreversible, según concluyó otro estudio dirigido por la Universidad de Cambridge y publicado en la revista científica PNAS, cuyos autores rastrearon los movimientos de los barcos de puertos de todo el mundo que se adentran en aguas antárticas.



El Océano Austral que rodea la Antártida es el entorno marino más aislado del planeta y alberga una mezcla única de flora y fauna que constituyen uno de los mayores patrimonios de la humanidad. Sin embargo, dicho aislamiento ha provocado que no hayan desarrollado la capacidad de tolerar grupos de especies alóctonas llegadas de otras partes del mundo, y el aumento del tráfico en la región puede incrementar esa grave amenaza a los frágiles ecosistemas de la región.



Para la ciencia supone un desafío predecir hacia dónde va a evolucionar el gran continente blanco, lo que si parece claro es que esa transformación afectará al clima del conjunto del planeta alterando las condiciones de vida de todos los seres vivos que lo habitamos.