Guzmán, tras reunión con petroleras: "Demostraron fuerte interés en Argentina"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo este miércoles en Houston una serie de reuniones con directivos de empresas energéticas internacionales con inversiones en la Argentina y con funcionarios de Estados Unidos, en el marco de la visita que inició para participar del CERA Week 2022, el evento anual de energía de mayor prestigio mundial.



"Tuvimos encuentros con algunas de las empresas energéticas de mayor envergadura del mundo, que demostraron un fuerte interés en la Argentina", dijo Guzmán tras las reuniones bilaterales con directivos de las empresas Total, Shell y Chevron.



El ministro precisó que el diálogo tuvo como eje una agenda de trabajo "muy productiva para construir condiciones que den lugar a aumentos de los niveles de inversión y de producción, en un sector que es estratégico para la estabilidad y para el crecimiento del país", informaron fuentes del Palacio de Hacienda.



Por la mañana, Guzmán mantuvo un encuentro con el presidente de Argentina y Cono Sur de Total, Javier Rielo; y con el vicepresidente estratégico de Desarrollo Empresarial, Investigación y Desarrollo, Exploración y Producción, David Mendelson.



En la reunión con los representantes de la petrolera francesa, se analizó la cartera de inversiones en el país y se dialogó sobre las oportunidades que ofrece la Argentina.



Luego mantuvo un encuentro con la presidenta de Shell, Gretchen Watkins, en el que también participaron el titular de la compañía en la Argentina, Sean Rooney; la vicepresidenta de Finanzas para Exploración, Desarrollo y Shales, Katie Cottingim; y la Business Advisor, Katy Conrad.



Pasado el mediodía, Guzmán expuso en el panel ministerial del CERA Week sobre "Acceso a la energía, transformación energética: Estrategias latinoamericanas", tras lo cual se reunió con representantes de la compañía estadounidense Chevron, con quienes evaluó la situación energética mundial en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania.



En este último encuentro participaron Clay Neff Presidente de Africa, América Latina y Medio Oriente; Eric Dunning, Director Ejecutivo para América Latina y presidente de Argentina; y Dante Ramos Gerente, de Asunto Corporativos para América Latina incluida Argentina.

Por su parte, el secretario de Energía, Darío Martínez, participó en un encuentro con Gustavo Baquero, Senior VP de Desarrollo Comercial Internacional de la empresa de energía noruega Equinor.



Como parte de sus actividades, Guzmán también se reunió con el subsecretario del departamento de Energía de los Estados Unidos, Andrew Light, con quien analizó la situación energética global y las implicancias de la situación geopolítica en las perspectivas del sector del gas.



También dialogaron sobre la iniciativa global de emisiones cero, que la Argentina ha firmado junto a otros países del mundo hace unas pocas semanas, buscando transitar un camino en el cual existan estructuras energéticas más sustentables.



"Argentina tiene muy fuertes oportunidades de contribuir a ello, tanto desde la energía renovable, en las que tenemos ventajas competitivas, desde el punto de vista de la dotación de recursos en nuestra Patagonia con los vientos, y en nuestro norte argentino con la energía solar y también con la producción de gas, en particular de gas licuado que hoy la Argentina no produce, y en el cual se presentan grandes oportunidades, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta el país ", explicó Guzmán respecto a la iniciativa global de emisiones cero.



Además, el ministro hizo hincapié en que "en este contexto de crisis energética se proyecta un crecimiento de la demanda mundial del gas natural licuado" y anticipó que "a futuro también es una proyección firme". "De hecho, en la iniciativa mundial para las emisiones cero se proyecta que en año 2030 la demanda de gas natural licuado va a ser mayor al día de hoy".



En horas del mediodía, el titular de Economía también participó en un almuerzo en el que la oradora principal fue la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer M. Granholm. Guzmán compartió mesa con Diego Mesa Puyo, ministro de Energía y Minería de Colombia; Sergio Affronti, CEO y Director de YPF; Carlos Pascual Vicepresidente, Senior de Global Energy and International Affairs; Luis Cabra, director General de Transición Energética, Tecnología, Institucional y Adjunto al CEO de Repsol.



También fueron de la partida Jillian Evanko, CEO y presidente de Chart Industries; Steven Kobos, Presidente y CEO de Excelerate Energy; Octavio Simoes, titular y CEO de Tellurian; Brandon Spencer; presidente de ABB Energy Industries; Christina Verchere, CEO y presidente de la mesa ejecutiva de OMV Petrom; y Joe Blommaert, presidente de ExxonMobil Low Carbon Solutions.



La comitiva que acompaña al ministro Guzmán está integrada por la secretaria Legal y Administrativa, Rita Tanuz; el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio; el ministro de Economía de Santa Cruz, Ignacio Perincioli; el ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro; la secretaria de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Maia Colodenco, y la subgerenta general de Regulación Financiera del BCRA, Daniela Bossio.



