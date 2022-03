Un hombre se casó con trillizas: “Mis padres no entienden lo que estoy haciendo”

El noviazgo y la petición más peculiar

Un singular matrimonio en el Congo ha revolucionado las redes sociales ya que la boda no tuvo solo una novia, sino tres, las cuales son unas hermanas trillizas que le propusieron a un hombre casarse con ellas al mismo tiempo.El codiciado joven se llama Luwizo, que hizo pública su historia contando a Afrimax English que su particular matrimonio en la ciudad de Kivu del Sur, en la República Democrática del Congo, “fue como estar viviendo un sueño”. Además, este hombre polígamo aseguró que “el amor no tiene límites”.Otro de los medios que retrató esta historia de poliamor fue el New York Post, donde explican que cuando Luwizo conoció primero a una de las trillizas, Natalie, de quien se enamoró perdidamente. Posteriormente, esta le presentó a sus otras dos hermanas, Nagede y Natasha, con quienes también tuvo un flechazo inmediato y ya todo lo demás fue imparable.Tras un tiempo de conocerse y un noviazgo en el que todos los integrantes congeniaban a la perfección, las tres hermanas tomaron una decisión y le propusieron matrimonio a Luwizo.“Cuando le dijimos que se tenía que casar con las tres, quedó en shock. Pero como ya se había enamorado de nosotras, nada pudo detener nuestros planes, porque también estábamos enamoradas de él”, dijo una de las ahora esposas. Mientras que, el hombre, explicó que “casi se desmaya” cuando escuchó la propuesta de las trillizas.Pero, sin dudarlo y basado en su gran amor, Luwizo aceptó y dijo “obligado a casarme con las tres, porque son trillizas”.Aunque todo era amor en esta pareja poligámica, la familia del joven no aceptó la decisión. “Mis padres no entienden lo que estoy haciendo”, explicó a los medios Luwizo, pero esto no lo detuvo y decidió casarse. A su vez, Luwizo, señaló estar feliz con la decisión de dejar a su familia y casarse con las trillizas. “Tienes que perder algo para ganar otra cosa. Además, uno tiene sus preferencias y su propia manera de hacer las cosas”, comenta.Por su parte, las jóvenes esposas no tuvieron ningún problema en contraer matrimonio de forma conjunta, ya que tal como expresaron desde niñas han compartido todo. “Hoy estamos muy felices, como pueden ver, porque nuestros sueños se hicieron realidad sin estar separadas por esposos. Dios escuchó nuestras oraciones”, explicaron a la prensa.